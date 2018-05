¿Lele Pons está embarazada de Juanpa Zurita?

¿Lele Pons y Juanpa Zurita esperan un bebé?

Hace unos días, a través de su canal de videos en YouTube que Juanpa contó con la presencia de Lele para realizar una divertida sesión de preguntas y respuestas.

Juanpa Zurita le pidió a sus fans que preguntaran lo que quisieran sobre él y Lele, y entre varias de las preguntas los seguidores tenían dudas si Zuripons es real.

Por lo que, los dos influencers dieron detalles de su relación y dijeron que "Zuripons" es súper real pero en un modo amistoso, a pesar de que esperábamos que si anduvieran, perdimos las esperanzas en la boda de Cristina Dascosta.

De repente, alguien los retó y les pidió que le anunciaran a la mamá de la venezolana Lele Pons el supuesto embarazo.

De inmediato, llamaron por teléfono y dieron inicio a la broma. “Hola mami, ¿cómo estás? Mamá, yo no me tomé las pastillas cuando fui a Acapulco, estoy embarazada de Juanpa…”, se escucha decir a Lele mientras Zurita trata de contener una carcajada.

Así reaccionó la mamá de Lele Pons al decirle que ¡está embarazada de Juanpa Zurita!

“¡¿Qué?! ¿Qué hiciste Leonora? No lo puedo creer Leonora, ¿que qué? O sea, no, no, no…”, respondió la mamá, a quien mantienen en altavoz durante unos minutos. “Leonora, díganme la verdad, no me asustes Leonora”, insistió. Ante la reacción, Lele continuó explicando a su madre. “Perdón mamá, está bien, si tú quieres ser una abuela, es tiempo… ¿qué voy a hacer con Juanpa?”, preguntó la joven. Al otro lado del teléfono, la señora Anna Maronese no podía creer lo que le estaba diciendo su hija, quien de paso le expresó sus deseos de tener al bebé. “Lele, pero claro. No hay que botar al bebé Leonora, no te puedo decir nada…”.

Tras varios minutos de tensión y con ganas de soltar la carcajada, Lele y Juanpa decidieron poner punto final a la broma. “No, no juegues… te lo digo sinceramente Lele”, dijo la señora, quien terminó despidiéndose y preguntando a su hija a qué hora la volvería a ver. “Lo hiciste muy bien, excelente broma”, dijo el joven influencer a su compañera, para dar continuidad a la serie de retos que los fans comenzaron a mandarles, como comerse un huevo crudo.

Mira el video completo: