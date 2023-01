Lele Pons termina enseñando la tanga mientras grababa un video para TikTok

Tras el incidente, la influencer borró el video pero este ya se había hecho viral.

Lele Pons se convirtió en el hazmerreír de las redes sociales por culpa de un nuevo video que protagonizó junto a Kimberly Loaiza mientras bailaban al ritmo de ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey. Sin embargo, ella jamás se espero que un mal movimiento le hiciera enseñar su tanga frente a la cámara.

En el clip podemos observar a las influencers realizar un coqueto baile con la música navideña de fondo cuando de repente las dos intentan hacer una cargada que termina rompiendo la pijama de Lele, lo cual provocó que ella terminará enseñando de más.

Al darse cuenta de lo ocurrido, la prometida de Guaynaa procede a cortar el video mientras que “La lindura mayor” y los demás no pueden dejar de reir. Si bien compartió el bochornoso momento con sus fans que siguen su perfil en TikTok, ella decidió borrarlo pero el clip ya se había comenzado a viralizar por todo el Internet.

Kimberly Loaiza y su amistad con Lele Pons

Su amistad les permitió colaborar en el tema 'Piketona'.

Este video de TikTok no solo dejó en evidencia la ropa interior de Lele Pons sino que también fue posible observar una vez más la gran amistad que existe entre la influencer venezolana y Kimberly Loaiza, misma que presumen constantemente por todas las redes sociales.

No obstante, debes de saber que su amistad no solo se basa en crear divertidos videos para después compartirlos en Internet a cambio de miles de likes sino que ambas han unido sus talentos en ‘Piketona’, un tema musical que ha sido un rotundo éxito en Spotify y YouTube.

¿Quién es Lele Pons?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en Internet.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lele Pons, cuyo nombre real es Eleonora Pons Maronese, es una influencer y cantante nacida en Venezuela que goza de gran popularidad en las redes sociales. También es conocida por ser la sobrina política de Chayanne y la prometida de Guaynaa.

