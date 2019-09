Lele Pons se DESPELUCA y muestra su "PIERNÓN" ¡Chulada! (FOTOS)

Lele Pons se DESPELUCA en un elegante vestido de perlas ¡Oso mil! (FOTOS)

Lele Pons, quien es considerada la venezolana más influencer del mundo, ha sorprendido en una imagen en donde aparece desgarrándose una peluca morada que todos creían que era su cabello teñido.

Resulta que la famosa influencer que ha sido reconocida por la revista Times por su alto número de seguidores, publicó una imagen en donde aparece ataviada en un elegante vestido de perlas finas con la que muestra en la abertura su sensuales piernas.

Pero eso no es lo que ha llamado la atención, sino que en la serie de tres imágenes, n una de ellas aparece desgarrándose una peluca morada que forma parte de su look más actual y que en muchos imágenes ha estado presumiendo en redes sociales.

Sin duda alguna el gesto y las muecas que expresa Lele Pons en la imagen han causado las risas de sus seguidores que en todo momento están al pendiente de las publicaciones de la exquisita venezolana.

En la publicación que ha acumulado casi dos millones y medio de reacciones, también se pueden leer algunos comentarios en donde halagan su belleza y donde también comenta que es una mujer encantadora.

ENTES DE SER FAMOSA

No hace mucho la sensual modelo Lele Pons sorprendió a sus seguidores de Instagram al sincerarse en una publicación en la que reveló el antes y después de la "única cirugía" que tiene, pues aseguró que no está avergonzada por haberse sometido a esta cirugía estética y por ello habló del rema sin problemas.

"No me avergüenzo de haberlo hecho. Fue mi decisión y nunca mentí sobre ello, pues ahora me siento muy feliz (posdata: Esta es la única cirugía que tengo, si me hago otra lo compartiré con orgullo".