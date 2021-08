Lele Pons revela todo lo que hizo para conquistar a Guaynaa; la tachan de tóxica

La cantante Lele Pons reveló en una entrevista que hizo hasta lo imposible para conquistar a Guaynaa, lo que provocó que los internautas la tacharan de “tóxica”.

La celebridad de internet reveló que cuando el cantante puertorriqueño empezó a enamorarla ella lo trataba mal, pues en ese momento ella no quería salir con él, sin imaginar que más tarde terminaría obsesionada con él.

“Le dije que bailáramos juntos, y se empezó a enamorar conmigo. Yo en ese momento no quería nada con nadie, llegó el punto que era marzo y me dijo que me amaba y yo le dije, gracias. Después, yo era muy mala, le hacía de todo. Mala con él. Él se fue porque lo trataba mal y se desapareció de mi vida, y dije ok… No me interesa más pero de repente empecé a extrañar cosas de él, cómo me llamaba, los detalles que hacía él. Lo empecé a llamar, no me contestaba más” reveló la artista en una entrevista con Chente Ydrach.

Guaynaa se alejó de la cantante

Guynaa se canso del trato que recibió y desapareció de la vida de Lele, pero ella comenzó a extrañarlo e incluso confesó que se obsesionó con él, a tal grado que se hizo amiga del padre del músico para que pudieran salir todos juntos.

Pero eso no es todo, pues Lele le pidió al cantante Sebastián Yatra que organizara fiestas e invitara al cantante puertorriqueño solo para poder verlo y reconquistarlo.

“Después lo vi por ahí y dije wow, no quiero ser su amiga. Me obsesioné, y lo busqué, lo reconquisté. Le llamé a Sebastián Yatra para que hiciera una fiesta privada y nos invitara a los dos”.

Como era de esperarse la revelación de la cantante provocó que pronto la tacharan de tóxica, pues sin duda estuvo detrás del cantante por mucho tiempo e hizo hasta lo imposible por reconquistarlo.

¿Quién es el novio de Lele Pons?

La pareja confirmó su noviazgo en enero de 2021

Todo el esfuerzo de la modelo fue recompensado, pues actualmente Jean Carlos Santiago Pérez, mejor conocido por su nombre artístico Guaynaa, es el novio de Lele. El romance inició luego que hicieran una colaboración en la exitosa canción “Se te nota”. Fue en enero de 2021 que Lele Pons y Guaynaa confirman su noviazgo.

