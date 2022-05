Lele Pons responde a Luisito Comunica por llamarla "latina de ocasión"

Lele Pons se defiende de ataques

Lele Pons rompió el silencio y de manera contundente envió un mensaje a Lusito Comunica luego de que éste asegurara que solo es latina "cuando le conviene".

La popular influencer y cantante acudió como invitada al programa de radio divaza, dónde entre otros asuntos, aclaró la supuesta rivalidad que en redes le vincularon con él también YouTube. Pita cállate

El ser latina cuando le conviene, fue para Lele Pons un ataque directo del mexicano, pues considera denigrante que un hombre se exprese así de una mujer que no le ha hecho daño alguno, más detalles a continuación en La Verdad Noticias.

Lele Pons se defiende de ataques

La intérprete de "Piketona" acudió como invitada especial al programa radio divaza, dónde además de platicar sobre su exitosa carrera la música, detalló la supuesta rivalidad qué en redes le crearon con Luisito.

La también influencer Indicó que en ningún momento se ha sentido más que alguien o que haya rechazado alguna foto o entrevista en español.

"No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer tik tok".

Incluso específico que el malentendido entre ambos ya ha sido aclarado, pues Luisito le envío mensajes privados pidiéndoles disculpas por si sus declaraciones le resultaron con dolo.

¿Qué dijo Luisito Comunica?

¿Qué dijo Luisito Comunica?

Semanas atrás el famoso comunicólogo Indicó que Lele Pons solo es latina cuando le conviene ""En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalemnte hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono".

De inmediato a las redes sociales y principalmente los seguidores de Luisito comunica apoyaron las palabras del poblano, pues consideran que lLele Pons es solo una persona que busca sacar provecho con el Boom que está teniendo actualmente la música de los latinos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!