Lele Pons muestra transparencias con un vestido de plateado

Lele Pons es una modelo y cantante que recientemente ha enamorado a sus fans al presumir una mini sesión de fotos luciendo un escotado vestido plateado de la diseñadora dominicana Giannina Azar

Es por eso que en esta ocasión Lele Pons ha deslumbrado con sus monumentales curvas al posar luciendo un brillante vestido que permite realzar sus voluptuosas caderas por el escote y ver parte de sus atractivos en unas exquisitas transparencias.

Tal parece que la modelo dio la sorpresa al posar frente a la cámara luego de una notoria ausencia en su cuenta de Instagram donde se había limitado a compartir videos donde se le veía convivir con su novio el cantante reguetonero Guaynaa.

Ahora la bella Lele Pons se le ve lucir su imponente belleza en un trío de imágenes tomadas desde la intimidad de su hogar donde con extrema seguridad y temple luce sus perfectas y envidiables curvas deleitando la vista de sus millones de seguidores.

Lele Pons muestra transparencias

Por lo que se percibe en la imagen de la atractiva Lele Pons, se nota el espectacular vestido que le entalla como guante y realza sus encantos es autoría de la diseñadora de ascendencia dominicana y libanesa Giannina Azar que ha tenido el honor y oportunidad de vestir a otras famosas celebridades como Ninel Conde, Jacky Bracamontes, entre muchas otras.

Lele Pons y los rumores de embarazo

La famosa influencer venezolana en una de sus más recientes publicaciones ha causado tremendo alboroto entre sus millones de fans pues aparecía frente al altar pero lo que dejó a todos impactados es que se le notaba un avanzado embarazo bajo el vestido.

No es para menos que el video compartido encendió las alarmas entre los fanáticos quienes le han llenado de comentarios el post, donde se le puede ver luciendo un vestido holgado color blanco y el ramo de flores.Pero al parecer todo es parte de un sketch cómico por parte de la intérprete de “Se te Nota” y aun no a anunciado llegar al altar o estar embarazada. Pero de igual manera sus fans no han parado de reír por las locuras de la famosa.

