Lele Pons en fuerte polémica con Luisito Comunica, lo puso en su lugar

Luisito Comunica compartió una historia que causaría controversia con La piketona, mientras presentaba su nueva película Sonic 2 y ahora parece que la influencer no se ha quedado callada y arremetió contra el youtuber.

Resulta que el comunicólogo, confesó que Lele Pons solo es latina cuando le conviene: "En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalemnte hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español”.

“Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y sigue en su teléfono".

Es por eso que en esta ocasión la bella venezolana Lele Pons arremetió contra el popular Luisito Comunica y causado polémicamente los fanáticos de ambos.

Ante esta nueva polémica en Radio Divaza, la famosa Lele Pons negó los comentarios del youtuber a su persona: "No, eso nunca paso, eso no es verdad. La gente que me conoce a mí sabe que cuando yo conozco a alguien nuevo estoy dispuesta a saludar y hacer tik tok".

Es por eso que la carismática venezolana Lele Pons compartió unos mensajes privados que su compatriota le había mandado:

"Lele te quiero pedir una disculpa si sentiste mala onda lo de la entrevista"

Por su parte el actor de doblaje subió unas historias en Instagram afirmando que admiraba el trabajo de la cantante. Pero aún así, Lele se mostró indignada por las falsas acusaciones que le hiso públicamente y que podían entenderse mal, por ello dejó este mensaje:

“Para mí un hombre que habla mal de una mujer para solamente querer ser chistoso es horrible[...] porque tu no me conoces no sabes nada de mi vida y no tienes derecho a etiquetarme" puntualizó.

Lele empodera a sus seguidores

Por último, después de poner en su lugar a Luisito Comunica, la bella Lele Pons de 25 años, aprovechó la situación para mandar un mensaje a sus seguidores: "Tus vales mucho, no puedes dejar que una persona que no te conoce [..] te haga sentir menos y tenga el derecho de usar tu nombre y decir cosas porque sabe que tú tienes una voz, tú eres importante defiéndete, valorízate".

