Lele Pons ¿URGIDA? Reveló su número de teléfono (FOTO)

Lele Pons ¿URGUIDA? Reveló su número de teléfono (FOTO)

Lele Pons a sus 23 años de edad ya es catalogada como una de las figuras más grandes de Internet en todo el mundo, pues solo en Estados Unidos y en Latinoamérica tiene una enorme cantidad de fans.

La famosa chica sólo en Instagram, suma más de 35.9 millones de seguidores., mientras que en YouTube tiene más de 17 millones de suscriptores y por lo general sus videos son reproducidos unas 5 millones de veces.

Recientemente Lele Pons, ha sorprendido a todos sus seguidores de las redes sociales con su nueva apariencia física, ya que ahora se presume con un nuevo color de cabello, pasando rotundamente del rubio al morado.

Con el fin de preguntarle a sus seguidores la opinión acerca de su nuevo cambio de look, la también cantante y youtuber utilizó su cuenta de Instagram para recibir los comentarios de sus más fieles seguidores.

Sin duda alguna la venezolana no ha pasado desapercibida en esta ocasión, como en ninguna, pues a pesar de su drástico y excéntrico look, ha sido bien recibido, por lo que muchos opinan que se ve totalmente radiante y mucho más atractiva.

Algunos de sus más allegados fans han revelado que es mediante su cabello que la figura pública anuncia sus nuevos y grandes proyectos de trabajo, por lo que ha causado incertidumbre entre sus seguidores.

¿Y SU NÚMERO QUÉ ONDA?

Resulta que hace unos días Lele Pons emocionó a más no poder a sus seguidores de Instagram, ya que mediante una publicación de un clip sencillo da a conocer su número de teléfono con un mensaje que dice:

“EXT ME ON MY NEW NUMBER !!! Would love to chat with you guys and i get to know you better !!! IF YOU CANT TEXT ME ITS CAUSE IT STILL DOESNT WORK OUTSIDE OF THE UNITED STATES BUT STILL PUT YOUR INFO SO WHEN IT WORKS IN OTHER PLACES I CAN TEXT YOU AND LET YOU KNOW”.

“TEXTAME EN MI NUEVO NÚMERO! Me encantaría chatear con ustedes y conocerlos mejor. SI NO PUEDES ENVIARME TEXTO PORQUE ESTO AÚN NO FUNCIONA FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS, PERO TODAVÍA PONEN TU INFORMACIÓN PARA QUE CUANDO FUNCIONE EN OTROS LUGARES TE PUEDO ENVIAR TEXTO Y SABER”.

Ante esta publicación miles de sus seguidores han comentado el clip, pero sobre todo más de cuatro mil instagrammers han reaccionado como nunca a este nuevo atrevimiento de la bella Lele Pons.

