Lele Pons EXPLOTA en la música con su nueva canción “Volar”

La famosa youtuber Lele Pons, quien ha alcanzado una tremenda fama, pues consta de 40 millones de seguidores en Instagram, 6.6 millones en TikTok y 16 millones de suscriptores en YouTube, ahora ha dado una sorpresa a sus fans.

Resulta que la venezolana de 23 años es una de las influencers más importantes del planeta ha dicho: "Lo mío no va a parar nunca, aunque puede que tarde un poquito", pues la rubia modelo, actriz, comediante, presentadora y cantante dará hoy otra muestra de su diversificación y amplitud al lanzar "Volar", nuevo sencillo de su faceta musical.

Hay que destacar que este nuevo tema es a dueto al lado de Susan Díaz y es una moderna guaracha colombiana, un sonido sumamente distinto al mostrado en sus hits "Bloqueo", "Celoso" y "Vete Pa' La".

Detalles de la nueva canción de Lele Pons

Sobre este nuevo tema, Lele Pons ha comentado: “Me gusta mucho la guaracha, la he escuchado ya por unos años. Me emocioné mucho de que querían que trabajara con (el DJ y productor) Víctor Cárdenas, porque me encantan sus canciones. De Susan había escuchado 'Enséñame a Soñar'”.

Pero también ha dejado en claro que : "No me interesa si la gente no entiende todavía de guaracha porque no es tan popular, pero se está haciendo. Es otro ritmo. A mí me gustan las canciones que me hacen bailar".

En "Volar", Lele Pons, admite que echa una mirada sin tapujos a sus historias amorosas: "Esta canción yo se la estoy dedicando a él, (diciéndole) como que necesita volar porque yo no lo dejo. Es decirle: 'Sé libre, no me necesitas para ser feliz'".

Lele Pons recalca que su aventura musical no es ningún experimento sino algo en lo que tiene un compromiso total: "En la música quiero llegar muy lejos, que mi música se toque en los antros de todo el mundo. Para mí la música es todo".

Cabe destacar que el colosal nivel de fama que Lele ha alcanzado, la podría hacer presa fácil de la ansiedad o angustia, pero ella tiene sus maneras de evitar ser afectada: "Depende de lo que pones en tu mente. Puedes intoxicarte con los haters o enfocarte en ti misma y ayudarte. Yo ahora estoy haciendo mucho hiking, me hace feliz, me relajada".