Leigh-Anne Pinnock de Little Mix presume figura ultra-glamorosa en cumpleaños 29

Leigh-Anne Pinnock, la estrella de Little Mix, rezumaba confianza y estilo sin esfuerzo en su 29 cumpleaños.

La cantante de la girlband, Little Mix, se veía increíble cuando hizo una serie de poses asesinas frente a un enjambre de globos blancos de cumpleaños.

Con un minivestido estampado rosa y verde fuera del hombro, la estrella Leigh-Anne Pinnock completó su conjunto con un bolso de mano plateado y tacones altos con tiras.

Mientras tanto, recogió sus mechones negros en una cola de caballo apretada, subtitulando las instantáneas: "Fin de semana de cumpleaños, vamos".

Little Mix hace esperado comeback

Las niñas de Little Mix han vuelto recientemente a nuestras pantallas con su propio programa, Little Mix: The Search, que las ve en la búsqueda de la próxima gran banda.

En el episodio del domingo pasado, Leigh-Anne Pinnock se emocionó al reflexionar sobre su propio viaje en el negocio de la música cuando se enfrentó a una aspirante a joven de 22 años.

El esperanzado Jordan cantó Good As Hell de Lizzo e hizo llorar a Leigh-Anne cuando le dijo que sus amigos le habían dicho que renunciara a sus sueños de estrella pop.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards y Jesy Nelson le dijeron a Jordan que ignorara a los detractores.

Pero resonó especialmente en Leigh-Anne Pinnock, quien le dio un abrazo y le dijo: "Tanta gente en mi ciudad natal dijo que no podía hacerlo, que no creía en mí, que no era lo suficientemente bueno y Nunca jamás escuché.

"Tengo 'creer' tatuado en mi cuello, y seguí creyendo, y ahora estoy aquí.

"No quiero enojarme, pero te juro que eres tan bueno, y lo harás tan bien, y estoy muy feliz de que hayas venido aquí hoy".

Leigh-Anne Pinnock se pone emocional en Little Mix: The Search

Mientras tanto, el concursante de Dishy, Adam, causó una tormenta en Twitter con su descarado coqueteo y suaves cumplidos a las chicas.

Y la cuestionable receta de Leigh-Anne Pinnock para espaguetis a la boloñesa se dio a conocer cuando reveló su ingrediente secreto: la salsa barbacoa. Jade retrocedió ante su compañera de banda, mientras que los fanáticos recurrieron a Twitter para revelar su peculiar opinión de la comida.

