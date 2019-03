Led Zeppelin celebra los 46 años del “Houses of the Holy”

Led Zeppelin celebra los 46 años del “Houses of teh Holy”

Tras que Led Zeppelin lograra un enorme éxito con su cuarto álbum de estudio, nadie sabía que esperar de este quinto trabajo, el cual resultó ser uno de los más elegantes en su discografía, con esa determinación de no encajonarse en un solo estilo para plasmar canciones con otros matices musicales y distintas atmosferas.

Aunque la crítica de la época se dividió en torno al álbum, Houses of The Holy vendió más de 11 millones de copias en todo el mundo.

Incluye temas magistrales como ‘The Song Remains the Same’, ‘The Rain Song’, ‘No Quarter’ y ‘Over the Hills and Far Away’, donde John Paul Jones toca incluso el clavecín. La sorpresa resultó ser ‘D’Yer Mak´er’, un reggae rock que fue muy criticado en su momento, pero que ha sido revalorizado con el paso de los años como una fusión interesante. No desentonan para nada ‘The Crunge’, ‘Dancing Days’ y ‘The Ocean’ en este disco que contó con una sobresaliente producción de Jimmy Page.

"Houses of the Holy" es es uno de los favoritos de los fans de la extinta banda británica.

El especialista yucateco en rock, Sergio Alvarado Díaz, dijo a La Verdad que la sublime pieza “The Rain Song” surgió tras que George Harrison, guitarrista y cantante de Los Beatles le preguntara a John Bonham por qué Led Zeppelin no componía baladas, y esta fue la respuesta que obtuvo. “Jimmy Page compuso la melodía en su casa y luego la entregó a Robert Plant, quien compuso las letras. El sonido del mellotrón que interpreta John Paul Jones le da esa característica orquestal, sin haber usado orquesta alguna en la grabación”, afirmó nuestro entrevistado, quien añadió que Robert Plant opina que esta es la mejor interpretación vocal de su carrera.

Con una duración superior a los 7 minutos, lo cierto es que las letras y la música se combinan bellamente para ofrecer con “The Rain Song” una canción de amor que resuena profundamente en nuestro interior desde la primera ocasión que la escuchamos.

El álbum, que fue mezclado por Eddie Kramer, fue todo un éxito comercial, logrando la certificación de Disco de Platino. La portada fue la primera de la banda diseñada por Hipgnosis y se basó en una fotografía tomada en Giant's Causeway en Irlanda del Norte a dos niños que fueron multiplicados posteriormente.

