Led Zeppelin: 3 famosas del pop que han sido influenciadas por la banda

Led Zeppelin tuvo una gran influencia en la música rock, y también en la música pop, muchas algunas inesperadas.

Varias estrellas del pop moderno han citado a Led Zeppelin como inspiración, ya sea en una canción o en su estilo musical en general.

Led Zeppelin, grupo británico de hard rock, debutó en 1968

En La Verdad Noticias, te presentamos un vistazo a algunas estrellas femeninas del pop, que han hecho música inspirada en Zeppelin en el pasado.

Lady Gaga

Según Digital Spy, Lady Gaga reveló que estaba en una banda de covers de rock clásico y una banda de jazz en la escuela preparatoria. La participación de la extravagnate cantante en una banda de jazz no es sorprendente considerando cómo su álbum, Cheek to Cheek contiene influencias del jazz.

Por otro lado, puede sorprender a algunas audiencias que el rock clásico fue un gran arte de su vida considerando que su música no suena mucho a The Beatles o The Rolling Stones.

Lady Gaga explicó que su banda de covers de rock clásico tenía un nombre inusual, y que el rock clásico podría inspirarla más tarde.

“Nos llamamos Mackin 'Pulsifer”, recordó. “Tengo una verdadera pasión por la voz de Robert Plant, Led Zeppelin fue una gran inspiración para mí. Estoy seguro de que ese lado de mi maestría musical se filtrará por los poros de la música en el futuro".

Shakira

En la superficie, Shakira y Led Zeppelin no son muy similares. Sin embargo, no tendríamos uno sin el otro. En una entrevista con Faze, la latina dijo que creció siguiendo bandas de rock como los británicos.

“Nací y crecí en Colombia, pero escuché a bandas como Led Zeppelin, The Cure, The Police, The Beatles y Nirvana”, reveló. "Estaba tan enamorado de ese sonido de rock, pero al mismo tiempo, como mi padre es de ascendencia 100% libanesa, me dedico a los gustos y sonidos árabes".

Shakira dijo que sus diversas influencias le dieron personalidad: “Soy una fusión. Esa es mi persona. Soy una fusión entre blanco y negro, entre pop y rock, entre culturas, entre mi padre libanés y la sangre española de mi madre, el folclore colombiano y la danza árabe que amo y la música estadounidense".

Dado que Led Zeppelin se inspiró en varias culturas y estilos musicales, definitivamente ha aprendido mucho de ellos, incluso si "Hips Don’t Lie" no suena mucho como "Whole Lotta Love".

Kesha

Kesha es hija de Led Zeppelin. Es posible que los dos artistas no suenen similares. Sin embargo, definitivamente hay una similitud entre el tipo de humor subido de tono de la estrella del pop y la descarada sexualidad de la banda de hard rock.

Kesha probablemente no tendría la carrera que ha tenido si no fuera por los provocadores de generaciones anteriores como Led Zeppelin. Según The New York Times, Led Zeppelin inspiró su carrera, junto con otros artistas como AC / DC y Beastie Boys.

Dada su gran variedad de influencias, es interesante cómo Kesha tiene su propio sonido en lugar de sonar como una amalgama de otros artistas.

En particular, Rolling Stone informa que dejó en claro su amor por Zeppelin cuando interpretó una versión de "Whole Lotta Love" con la legendaria Alice Cooper. Entre Kesha, Cooper y Zeppelin, esa actuación ciertamente tuvo algo para todos.

