Lea Michele se convirtió en tendencia por un recuerdo de Glee

Beanie Feldstein consiguió el papel de sus sueños como Fanny Brice en la reposición de Funny Girl en Broadway, pero no se dio cuenta de quién más lo había estado buscando: Lea Michele.

La actriz de 28 años encabezará el renacimiento musical, que le dijo anteriormente a Variety que le proporcionó a Feldstein "una base para mi amor por el teatro musical" desde que solicitó ( y tuvo con éxito ) una fiesta de tercer cumpleaños con el tema de Funny Girl .

“Ha sido mi sueño toda mi vida, desde el momento en que entendí cómo soñar con algo, fue esto”, le dijo a Andy Cohen en su programa de SiriusXM Radio Andy el miércoles (13 de octubre).

Pero Feldstein confesó que no sabía que era también el sueño de Michele, quien fue acusada de racismo, estar en Funny Girl, por lo que ella estaba confundida cuando el júbilo el nombre de la estrella comenzó tendencia en Twitter, cuando la fundición de Broadway Feldstein fue anunciado.

"No sabía que nada de esto estaba pasando", dijo en su defensa. “De repente, la gente empezó a explicármelo y yo estaba como, 'Espera, ¿qué?' … No entendí. Pero ella escribió muy dulcemente en mi Instagram: no conozco a la mujer en absoluto ".

Lea Michelle respondió a la publicación de Beanie Feldstein

Cuando la actriz de Booksmart anunció por primera vez que estaría en Funny Girl en una publicación de Instagram en agosto, Michele se aseguró de que no hubiera resentimientos al comentar: “¡Sí! ¡TÚ eres la estrella más grande! ¡¡Esto va a ser épico!!"

La actriz de 35 años previamente hizo conocido su deseo de interpretar a Fanny Brice durante Glee , ya que era el musical favorito de su personaje Rachel Berry e interpretó muchas canciones del programa a lo largo de la serie de comedia dramática musical de Fox, antes de que Berry pasara a estrella en un renacimiento ficticio de Funny Girl Broadway.

En 2017, Michele apareció en Watch What Happens Live de Cohen y dijo que el papel de sus sueños sería protagonizar Funny Girl y que había hablado con el creador de Glee , Ryan Murphy, quien supuestamente había comprado los derechos de la película de Funny Girl , sobre “hacerlo justo después Glee . Hice muchas de las canciones de Funny Girl en Glee, así que se sintió un poco pronto ”, explicó en ese momento. "Pero me siento realmente listo para hacerlo ahora, así que tal vez podamos hacerlo pronto".

La reposición oficial en Broadway del musical de 1964, que recibió ocho nominaciones al Tony y llevó a Barbra Streisand al estrellato, se llevará a cabo en el August Wilson Theatre de Broadway, con actuaciones que se inaugurarán oficialmente el 24 de abril de 2022, que resulta ser el 80 cumpleaños de Streisand.

¿Te hubiera gustado ver a Lea Michele con el personaje?, dinos tu opinión en los comentarios.

