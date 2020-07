Lea Michele cierra su Twitter por recibir ataques de los fans de Naya Rivera/Foto: Fox News

Lea Michel ha eliminado su cuenta de Twitter mientras continúa la búsqueda de su ex compañera de Glee, Naya Rivera. Se cree que Lea, quien interpretó a Rachel Berry en el exitoso programa, dejó el sitio de las redes sociales después de ser sometida a un incansable ataque vitural por su tensa relación con Naya, que interpretó a Santana López. Naya está desaparecida y se probablemente muerta.

La policía ha estado buscando a la actriz de 33 años desde el miércoles, cuando salió en un bote con su hijo Josey de cuatro años en el lago Piru en California. Josey fue rescatado por personas en otro bote que lo encontraron a la deriva solo y le dijo a las autoridades que su madre se había metido al agua y no había regresado.

Más tarde se confirmó que no llevaba un chaleco salvavidas y la policía teme que nunca la encuentren. La policía ha descartado que fue un suicidio .

El sábado, los usuarios de Twitter comenzaron a publicar que Lea, de 33 años, que espera su primer hijo con su esposo Zandy Reich, había eliminado su cuenta.

Lea Michele se ha tenido que desactivar su cuenta de twitter porque la gente estaba diciéndole que ella era la que debía desaparecer y no Naya Rivera.



Se había enfrentado a una serie de comentarios crueles de los trolls después de la desaparición de Naya y fue “cancelada” por no publicar una declaración pública con la esperanza de su regreso seguro. Algunos usuarios habían desenterrado sus desacuerdos pasados.

El conflicto entre Lea Michele y Naya Rivera

Lea recientemente enfrentó una serie de acusaciones de comportamiento de diva detrás de escena en el programa Glee y en producciones de Broadway.

Había sido acusada de mostrar un comportamiento horrible a sus compañeros de reparto y emitió una disculpa por la forma en que había actuado, diciendo que había cambiado a medida que envejecía.

La propia Naya habló al respecto, diciendo que nunca había estado en una pelea con Lea, pero que tenían una relación de trabajo difícil durante su tiempo en su programa. Naya escribió sobre su relación con Lea en sus memorias de 2016 “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up.”

Ella escribió: "Somos fuertes y competitivas, no solo entre nosotras sino con todos, y esa no es una buena mezcla. A medida que Santana pasó de un personaje de fondo a uno con líneas argumentales más grandes y más tiempo en la pantalla. Creo que Rachel, erm, quiero decir Lea, no le gustaba compartir el centro de atención".

Samantha Ware y otros ex actores de Glee (incluyendo a Naya) aseguraron que trabajar con Lea fue todo un reto, ya que ella no era una buena persona. Sin embargo, Michele se disculpó en redes sociales/Foto: E! Online

"Si me hubiera quejado de alguien o de algo, habría asumido que me estaba quejando de ella. Pronto, comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6", redactó la desaparecida actriz.

Pero parecieron reparar su relación con el tiempo, ya que Naya fue una de las primeras en felicitar a Lea por su anuncio de embarazo, diciéndole: "¡Aww felicidades! Me encanta esto. ¡Serás una gran mami!"

Si bien Lea se ha enfrentado a críticas por eliminar su cuenta de Twitter, muchos de sus fanáticos dicen que entienden completamente por qué lo hizo.

Uno escribió: "No culpo a Lea Michele por desactivar su cuenta de Twitter, la forma en que la acosaban era una locura. Creo que ella también debería desactivar los comentarios en Instagram".

Otro publicó: "La gente que va tras el elenco de Glee de Naya Rivera por no hablar debe detenerse. Especialmente el hostigamiento de Lea Michele, una mujer que está a punto de dar a luz. El hecho de que no estén haciendo declaraciones públicas no significa que no lo hagan".