Lea Michele DESCONSOLADA tras lluvia de críticas ¿Cayó en depresión?

Lea Michele ha sido llamada una “mean girl” o “chica mala” por varias publicaciones de Hollywood desde que encontró fama en "Glee". Pero ahora, a los siete meses de embarazo y atrapada en una tormenta de titulares increíblemente condenatorios sobre su comportamiento, la actriz de 33 años, ha pasado los últimos días tratando desesperadamente de hacer las paces.

Lea Michele es expuesta como racista por Samantha Ware

"Ella ha tenido una verdadera llamada de atención", dijo una amiga de Lea Michele a The Post. "Nunca es fácil escuchar a la gente hablar de ti de esta manera. Es un shock total", expresó la fuente cercana a la actriz.

“Ella está escuchando, escucha lo que todos dicen y quiere disculparse. Este es su pasado y quiere manejar las cosas con responsabilidad".

"Lea Michele fue una perra para muchas personas que ahora están aprovechando la oportunidad para romper el silencio", dijo una fuente de la industria que trabajó con la actriz de Glee, "Puede que no sea la persona más amable, pero no es racista, sexista ni transfóbica. Diría que tiene problemas de comportamiento con los que está lidiando”.

Lea Michele acusada de ser “una persona horrible”

El lunes pasada, la coprotagonista de "Glee", Samantha Ware, que es negra, tuiteó sobre Lea Michele: "¡¿Recuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno?!?! Porque nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, ¡te cag**rias en mi peluca! Entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron cuestionar una carrera en Hollywood".

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

La publicación se produjo después de que Lea Michele usó las redes sociales para prestar apoyo al movimiento Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd, que explotó rápidamente y provocó que antiguos coprotagonistas de Glee hablarán sobre sus mañas experiencias con la actriz.

Gerard Canonico calificó a Lea Michele de ser una "pesadilla" durante el espectáculo de Broadway de 2006, "Spring Awakening", mientras que Heather Morris la llamó "muy desagradable" después de trabajar con ella en "Glee", y Elizabeth Aldrich, suplente de Michele para "Ragtime" en Broadway. en 1998 - dijo: “Solía llorar todas las noches por las cosas malas y manipuladoras que ella hacía. Tenía 12 años y era aterradora”.

A Melissa Benoist, coprotagonista de "Glee", le gustó la publicación de Samantha Ware en Twitter, mientras que Amber Riley publicó un GIF de ella tomando té, una señal de que alguien está listo para chismear, en medio del drama.

Lea Michele es criticada por sus ex- compañeros en Broadway

De acuerdo a la publicación de The Post, Lea Michele contactó a los compañeros de reparto de "Glee", incluidos Ware y Riley, así como a los coprotagonistas de "Spring Awakening".

Pero algunos dicen que puede ser demasiado tarde. La compañía de kits de comida HelloFresh ya ha despedido a Lea Michele como portavoz, y su disculpa pública después de los comentarios de Ware fue destrozada por muchos en línea, incluida la actriz que comenzó todo.

El actor Dabier Snell, quien fue actor invitado en "Glee", le dijo a The Post cómo Lea Michele lo “expulsó” del almuerzo en el set.

“Darren Criss me invitó a sentarme con el resto de los miembros del reparto y me hizo sentir bienvenido. También conocía a Chris Colfer, así que me dijo: "¡Adelante, siéntate con nosotros y plática!"...Cinco a 10 minutos después de que nos sentamos y tuvimos una conversación, un asistente de director me apartó y me dije que una de las integrantes del reparto no quería que me sentara allí, porque sentía que no pertenecía”.

Dabier Snell se une a las criticas contra Lea Michele

“Más tarde descubrí que fue [Lea Michele] quien dijo eso. Todos los demás eran geniales. No podría decirle a Darren o Chris porque trabajan con ella y ella tiene mucho poder. Se sentía como si digo algo, probablemente no iba a estar en el programa. Decidí cerrar mi boca. Regresé a mi remolque y lloré un poco, no mentiré".

Cuando se le preguntó si el comportamiento de Lea Michele fue motivado racialmente o simplemente grosero, Snell, que es negro, respondió: “Siento que son ambas cosas, siento que también es un estado, alguien que dice 'Soy un líder, soy importante, Tengo el poder de decir lo que quiera a mis otros miembros del reparto". Otros que han trabajado con Lea Michele dicen que simplemente no es agradable.

Amber Riley habló en el podcast "Real Quick With Danielle Young": "No voy a decir que Lea Michele es racista. Eso no es lo que estoy diciendo".

Cuando se le preguntó cómo Lea Michele, quien se escondió en su casa de Los Ángeles con su esposo Zandy Reich, está manejando todo esto, un segundo amigo de Michele le dijo a The Post: "Ella está alterada y sé que ha habido lágrimas. Es mucho estrés. Los sets son lugares volátiles, pero no hay excusas para su comportamiento y ella lo sabe".

Al parecer Lea Michele siempre ha sido ególatra

Lea Michele ha sido ambiciosa desde que salió del útero. Nacida en el Bronx de madre Edith y padre Marc Safarti, usa su segundo nombre como apellido profesional, Michele llegó a Broadway a los 8 años, interpretando a Cosette en "Les Miserables".

En 2009, encontró fama en "Glee", dirigida por el productor Ryan Murphy, interpretando a Rachel durante seis temporadas antes de que el programa terminara en 2015.

Pero el estrellato se le subió a la cabeza, dicen los expertos. Un invitado en la gala de Time 100 en 2010, donde Michele fue agasajada, le dijo a The Post: "¡Lea era una mocosa!" Cuando el fotógrafo de la sociedad Patrick McMullan se le acercó para tomar una foto y le preguntó su nombre, Lea Michele supuestamente puso los ojos en blanco y respondió: "Sarah Palin".

Riendo, McMullan dijo: "No, en serio, dime tu nombre". a lo que Lea Michele dijo: "Taylor Swift", según la revista New York, McMullan le dijo: "Jódete".

Mientras estaba en "Glee", firmó un contrato en solitario con Columbia Records. Las fuentes recuerdan cómo, durante un viaje a Londres por la etiqueta, ella exigió quedarse en un hotel particular de cinco estrellas de su elección a pesar de que le dijeron que no había un presupuesto para eso.

Una fuente que trabajó en el equipo de maquillaje y peinado "Glee" le dijo a The Post: "Lo que vi fue que [Michele] era mala, hostil. Ella fue grosera, en un sentido general. Llegaba tarde todo el tiempo, no era accesible".