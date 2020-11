¿LeVar Burton el nuevo anfitrión de Jeopardy? piden que reemplace a Alex Trebeck

Alex Trebek se convirtió en sinónimo de Jeopardy a lo largo de los años de su carrera de tres décadas como presentador del programa de juegos clásico. Como informamos en La Verdad Noticias, debido a su reciente fallecimiento, un nuevo anfitrión eventualmente tendrá que asumir su rol, y hay una petición creada por Joshua Sanders que recomienda a LeVar Burton para el puesto.

Burton es querido gracias a sus 21 años como anfitrión del clásico Reading Rainbow de PBS, así como a su trabajo en la franquicia de Star Trek, Roots, y sus contribuciones a programas como The Big Bang Theory, Captain Planet y los Planeteers, y más. La petición busca obtener 10,000 firmas y ya tiene 8,656 de ellas; puedes encontrar la descripción completa de la petición a continuación.

Fanáticos de LeVar Burton esperan que él reemplace a Alex Trebeck

La petición para que LeVar Burton reemplace a Alex Trebek

"Entre ser anfitrión de 21 temporadas del educativo Reading Rainbow, interpretar al ingeniero inteligente Geordi La Forge on Star Trek: the Next Generation y ocupar el rol de Kunta Kinte en la siempre importante miniserie Roots, LeVar Burton ha inspirado y moldeado las mentes de varias generaciones de nerds amantes de las trivia. Esta petición es para mostrarle a Sony Pictures Entertainment Inc. y al productor Harry Friedman cuánto ama el público por Burton y cuánto nos encantaría verlo como el próximo presentador de Jeopardy! "

Puedes ver por qué muchos están apoyando a LeVar Burton como el nuevo anfitrión, aunque no está claro cuándo Jeopardy! planea anunciar un nuevo anfitrión o reanudar la filmación.

La cuenta oficial de Jeopardy! compartió un conmovedor tributo a Alex Trebek del productor ejecutivo Mike Richards, que puedes leer a continuación.

"Soy Mike Richards, el productor ejecutivo de Jeopardy. Durante el fin de semana perdimos a nuestro querido anfitrión, Alex Trebek. Esta es una pérdida enorme para nuestro personal y equipo, para su familia y para sus millones de fanáticos. Le encantó este programa y todo lo que representaba. De hecho, grabó sus episodios finales hace menos de dos semanas. Siempre será una inspiración por su constante deseo de aprender, su amabilidad y su amor por su familia. 35 episodios finales tal como fueron filmados, eso es lo que quería. En nombre de todos aquí en Jeopardy, gracias por todo Alex, This is Jeopardy".

TE PUEDE INTERESAR: Alex Trebek muere a los 80 años después de la batalla contra el cáncer

Como dijo Richards en el video, todavía hay 35 episodios ya filmados con Trebek que aún no se han lanzado, pero los lanzarán tal como fueron filmados.

¿Sabes qué ocurrió con el caso de Eleazar Goméz? Síguenos en Google News y mantente informado.