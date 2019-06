¡Le vimos TODO! Chiquis Rivera luce tremendas curvas con vestido transparente

Chiquis Rivera luce tremendas curvas con vestido transparente

La famosa Chiquis Rivera ha dado de que hablar, esta vez por su singular vestido que dejó ver su candente figura además de mostrar su ropa interior blanca. La hija de la Diva de la Banda demostró con seguridad sus tremendas curvas.

La fotografía fue tomada el día de su cumpleaños junto a cinco mujeres que aparentemente son sus mejores amigas, en el pie de foto, Chiquis escribió:

Celebrating another year of L I F E with My #Besties, (Celebrando otro año de mi vida con mis amigas).

La instantanea tiene más de 208 mil comentarios y cientos de comentarios de buena vibra y felicitaciones por su cumpleaños número 33.

Comentarios de sus fans:

*Yeraldyy.bbn: Te amo tanto y eres mi inspiración en la vida, por ti sonrío cada día cuando te veo feliz.

*Bossbee_colombia_: Hermosa todas!! Pásenla genial!

*Montse.bossbee: Cuerpazooosssss de todas omgg.

*Charlielapson: Happy Birthday sweet @chiquis. Wishing you a beautiful year.

¿Quién es Chiquis Rivera?

La mujer es hija de la cantante Jenni Rivera quien falleció en el año 2012 en un accidente aéreo. Chiquis dio inicio a su carrera artística en el año 2014, al publicar su primer sencillo titulado "Paloma Blanca".

