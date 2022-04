Le roban sus joyas a Silvia Pinal, su enfermera fue detenida

Silvia Pinal salió de su casa para ir a una reunión con amigos pero no contaban con que una de las enfermeras contratadas “ya tenía un plan” para llevarse las joyas de la “primera actriz”.

Fue Sylvia Pasquel quien contó que estaba en el convivió con su mamá cuando una de las enfermeras que la acompañaba le comentó que estaba recibiendo mensajes de la otra empleada médica.

Le decía que Pasquel había mandado a un tipo llamado Alejandro “N” a buscar las joyas de Silvia porque había sucedido un problema, por lo que ella “creyó” en los mensajes y tomó las joyas que había en una caja y las entregó.

¿Qué sucedió con las joyas de Silvia Pinal?

La protagonista de la telenovela “Que pobres tan ricos”, agregó que le dijo a la enfermera que no llevara ninguna joya y que no abriera la puerta, tal parece que no hizo caso y las entregó pero tuvo que regresar a la casa porque las piezas eran bisutería.

Cuando regresó a la casa, la enfermera identificada como Anabel “N” llamó a un cerrajero y cuando estaban intentando abrir llegaron las autoridades de la Ciudad de México para detenerlo, hasta el momento continúan las investigaciones y no se ha reportado el valor de lo que fue robado.

¿Quién fue la hija de Silvia Pinal que murió?

La hija de Silvia Pinal que murió

De acuerdo con la información, la hija de Silvia Pinal, Viridiana Alatriste falleció la noche del domingo 24 de octubre de 1982, en un accidente automovilístico a los 19 años, en la Ciudad de México.

