¿Le gustan jovencitos? Paquita la del Barrio tendría novio 40 años menor

Molesta y completamente sacada de quicio es como Paquita la del Barrio reaccionó luego de que se le cuestionara sobre su posible relación con un hombre 40 años menor que ella.

La cantante de música ranchera le ha cantado con todo el despecho a los hombres, por lo que resultó complicado pensar que podría encontrar el amor nuevamente.

Paquita, quien descartó ser aspirante a la presidencia de México, respondió tajantemente a los rumores y diretes que el medio Chisme No Like se encaargó de divulgar en la red.

Como previamente te informamos, el programa de espectáculos Chisme No Like habló en exclusiva con la cantante que terminó bastante molesta tras ser cuestionada sobre ese romance.

"Aquí venimos contando una anécdota que se dice en el mundo del espectáculo, de que un compositor famoso, no quisiera decir su nombre, porque no se me hace onda... pero dicen que un día se despertó, que se fue de pachanga contigo, que se despertó y tu estabas planchándole su camisa", preguntó Elisa Beristain.

A lo que Paquita muy furiosa respondió:

"Pues quien sabe, ya no me acuerdo... Yo creo que es un p*nd*jo, mejor que se lo diga a las mujeres el c*br*n, no sé quién es le hij*de la ching*d*, pero me gustaría verlo y así le rompo su madr*... Ningún hij* de su pinch* madr*e tiene por qué hablar de mí", expresó.

Sin embargo el citado medio continúo hablando de su romance en el programa de este lunes 22 de agosto, asegurando que llevan juntos varios años.

"Están de acuerdo que ella todavía a pesar de su edad, tiene su amor romántico y ella, pues yo pensé que nos iba a decir el nombre del compositor, pero se molestó", comentó Elisa.

Finalmente añadieron que "Paquita la del Barrio sigue enamorada, ella no podría ser quién es en el escenario si no tuviera un amor, tiene una persona mucho más joven, 40 años más joven o un poquito más que ella".

¿Cuál es la edad de Paquita la del Barrio?

Nacida un 02 de abril de 1947, Francisca Viveros Barradas, es una famosa cantante, actriz, empresaria y política mexicana que en la actualidad tiene 75 años de edad.

En su destacada trayectoria artística por el mundo del espectáculo, la intérprete le ha cantado al desamor y al despecho por los hombres con temas como "Cheque en blanco", "Ni tu, ni yo", "Me saludas a la tuya" y "Rata de dos patas".

Paquita la del Barrio en la actualidad busca regresar a los escenarios en medio de complicaciones de salud, pues desde varios meses presenta dificultades al momento de caminar.



