¡Le duele! Kimberly Loaiza revela que lo ha hecho por detrás

Kimberly Loaiza ha causado gran revuelo en las redes sociales al declarar con mucha pena que ha hecho "el delicioso" por detrás, esto durante un video que ella y Juan de Dios Pantoja protagonizaron al lado de unos amigos que también se dedican a subir videos en Youtube.

La situación comenzó a ser incómoda cuando Alex Flores, amigo de la pareja de youtubers, realizó la pregunta a Juan de Dios Pantoja si ya había hecho "el delicioso" por detrás, a lo que él respondió que sí, que lo había hecho en varias ocasiones pero cuando todavía se encontraba soltero.

“No he introducido nada en mi ‘nudo del globo’, pero yo si he entrado en un par de ‘nudos de globos’ o a lo mejor en más de un par”, declaró el youtuber.

Kimberly Loaiza y JD Pantoja son una de las parejas más polémicas de las redes sociales.

¿Kimberly Loaiza ya hizo el delicioso por detrás?

Posteriormente le tocó el turno a “La lindura mayor”, nombre con el que también se le conoce a Kimberly Loaiza, de responder si ella y Juan de Dios Pantoja habían hecho “el delicioso” por detrás, pero no pudo responder debido a que moría de pena, por lo que su pareja y padre de su hija Kima tomó la palabra.

Kimberly Loaiza hace fuertes declaraciones sobre su vida íntima con JD Pantoja ���� pic.twitter.com/h7A7O0K5ON — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) October 9, 2020

“Yo lo voy a decir por ella, porque sé que a ella no le gusta… Es que no se ha podido lograr porque le duele mucho”, declaró Juan de Dios Pantoja al respecto.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza CELEBRA elegantemente el primer año de Kima ¡Fiestona!

Kimberly Loaiza y JD Pantoja tuvieron un fuerte pleito por culpa de Lizbeth Rodríguez.

Kimberly Loaiza, quien hace poco protagonizó una fuerte polémica junto a JD Pantoja que terminó en su separación y la filtración de un par de videos íntimos del youtuber, explicó que si lo ha intentado, pero que le duele mucho y desiste; mientras que su pareja reveló que a pesar de que han buscado la manera no han podido y que prefiere no hacerlo para no lastimarla.

Fotografías: Instagram