Le dolió que confesaran sus verdades: Alfredo Adame demandará a su ex (VIDEO)

Le dolió que confesaran sus verdades: Alfredo Adame demandará a su ex Susan Quintana

Uno de los protagonistas de los momentos más polémicos de las últimas semanas en sin duda el conductor Alfredo Adame, pues después de que se diera a conocer que terminó su relación con Susan Quintana a escasos dos meses de iniciarla, la guerra se desató entre ambos, pues durante una entrevista su ex pareja atacó la virilidad del conductor alegando que “lo tenía chiquito” lo que días después Alfredo Adame desmintió y devolvió el ataque diciendo que creyó que su ex era un travesti. Al parecer, esta batalla ha escalado a un nuevo nivel.

“Yo sí le voy a aventar una demanda por daño moral, por discriminación y hasta que no logre que pida una disculpa pública”

Aparentemente el conductor no aguantó las represalias de la confesión de su ex, pues ahora reveló que la demandará. El famoso Alfredo Adame confesó una entrevista que procederá legalmente en contra de Susan Quintana, pues planea demandarla por daño moral ya que no le pareció nada bien que su ex pareja revelara datos de su intimidad.

Ahora ya todos sabemos las verdaderas razones por las que tronaron. Ella dice: "¡Lo tiene 'así' de chiquito!"; y él asegura: "¡Sentí que 'no daba el ancho'!"

Aunque algunos piensan que la demanda del conductor se debe a que en efecto, las declaraciones de su ex son ciertas, el desmintió el rumor pues confirma que tiene en su posesión una cantidad de 75 audios donde discute con sus amigas sus encuentros sexuales con él y sus formas de extorsionarlo.

“Cuando tienes ganas de estar con alguien no te interesa su pasado, pero bueno, esto me dejó muchas enseñanzas”.

¡Escucha los reveladores audios de Susan Quintana sobre cómo fue la ruptura con Alfredo Adame!

En una entrevista con Ventaneando el famoso conductor reveló que no le sorprenden tanto las acciones de su ex, pues dijo que le avisaron acerca de la verdadera personalidad de Susan Quintana antes de que inicie una relación con ella, aunque el decidió darle una oportunidad pues le apostó al amor sincero.

De igual manera agregó que no busca una compensación monetaria por la demanda, pues solo quiere limpiar su nombre y ponerle un alto a las burlas y acoso que ha sufrido a causa de las revelaciones de su intimidad por parte de su pareja.