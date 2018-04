Le dijo que no a Pati y ahora Atala Sarmiento confirma llegada a Televisa al programa Hoy

Desde hace poco más de un mes se desató el escándalo de Atala Sarmiento, que empezó con una versión de que la habían visto deambulando en Televisa y aquello terminó en su baja definitiva de Ventaneando, pues a Pati Chapoy, su exjefa, le había dicho una cosa y en realidad había hecho otra.

Y semanas después de que quedó fuera de la emisión de espectáculos y de TV Azteca, ya que se negó a renovar un contrato con la televisora del Ajusco, ahora Atala cobró venganza y anunció en redes sociales lo inesperado, aunque muchos ya lo veían venir.

La rubia presentadora confirmó su llegada a Televisa y al programa Hoy, luego de que los rumores comenzaron por una misteriosa foto donde posaba junto a Magda Rodríguez, la productora del matutino. Pero horas después compartió el video donde feliz anunció la noticia.

Esta situación detonó muchas reacciones, por un lado la felicitan porque supo salir adelante, pese a todo lo que se dijo sobre ella, además de que aprovechó esta oportunidad de ir a San Ángel; sin embargo, varios usuarios de "traidora" no la bajan, ya que Pati le creyó todo y a la mera hora sí se va a Televisa, aunque solo estará como invitada a la emisión.

"Así como todos los famosos que ya no tienen contrato en Televisa van de invitados a programas como Club de Eva o Ventaneando, yo recibí la invitación para que me entrevisten en uno de sus espacios. Reitero, yo no tengo actualmente contrato con ninguna televisora y si recibo invitaciones de cualquiera puedo ir sin ningún problema como lo ha hecho todo el mundo".

Por lo pronto, la esperada aparición de Atala en el programa Hoy, que muchos tomaron como venganza contra Chapoy, será el próximo jueves 19 de abril por Las Estrellas.