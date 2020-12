¿Le dieron el anillo? Lana del Rey podría estar comprometida con Clayton Johnson/Foto: Aceshowbiz

¡Aparentemente, felicitaciones para Lana Del Rey! Según varios medios, incluidos Us Weekly y People, la artista de Norman F **king Rockwell está comprometida con su novio, el músico Clayton Johnson, con quien ha salido durante menos de un año.

Surgieron rumores de su compromiso el lunes después de que los fanáticos vieron a la cantante luciendo una lujosa piedra en su dedo izquierdo mientras interpretaba Let Me Love You Like A Woman en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon.

¡Mira la actuación (abajo) donde puedes ver su hermoso anillo de diamantes en el minuto 00:56!

Los seguidores se convencieron por primera vez de que iban camino de casarse después de que apareció un anillo en el dedo de Lana en una foto de una reunión de Halloween, donde la pareja llegó vestida como Dorothy y el Espantapájaros de El mago de Oz ¡En la foto, la nativo de Nueva York mostró la nueva sortija de diamantes!

Los espectadores demasiado observadores también vieron la joya brillante en una publicación de noviembre del artista.

Lana del Rey y su historia con Clyton Johnson

Según la revista People, la pareja, que se conoció a través de una aplicación de citas, inicialmente provocó rumores de romance cuando comenzaron a seguirse en Instagram en agosto. Desde entonces, los dos han aparecido repetidamente en las páginas del otro.

Ahora, solo unos meses después, ¡parece que han dado el siguiente paso en su relación! La pareja aún no ha confirmado su compromiso y no está claro cuándo ocurrió la propuesta real, pero una fuente le dijo a Us Weekly que Clayton hizo la pregunta recientemente.

Lana y Clayton parecen estar muy enamorados, aunque llevan menos de un año juntos, posiblemente han decidido dar el gran paso/Foto: Breaking News Today

Este compromiso se produce ocho meses después de que la cantante rompiera con Sean "Sticks" Larkin. La estrella de Live PD le dijo a The New York Times que eran "solo amigos".

Te recomendamos leer: Lana Del Rey es CRITICADA por usar polémico cubrebocas en una firma d libros

¿Crees que Lana del Rey sí podría estar comprometida con su novio Clyton Johnson? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.