¡Le canta a su clítoris! Famosa cantante está CONQUISTANDO las plataformas musicales

Una famosa cantante se está apoderando de las plataformas musicales con su singular rap latino, ya que sus canciones y sus letras han llamado bastante la atención en el mundo de la música

Se trata de la hermosa Nathy Peluso, una las artistas con mayor cantidad de escuchas este 2021 y sus fans la definen como una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, extravagante y animal, como dice su canción que está rompiendo en reproducciones.

Nathy Peluso le canta su clítoris

La cantante argentina es considerada una de las reinas del rap latinoamericano y una de las artistas con mayor cantidad de escuchas este 2021, pues tan solo su penúltimo sencillo (conocido entre sus fans como Nasty Girl) ya ha llegado a los cien millones de reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify acumula 51 millones.

En algunas ocasiones esta Nathy Peluso ha revelado que no se esperaba del éxito que está teniendo, tampoco se esperaba el triunfo de su más pegadizo single Sana Sana, en el cual habla del Fondo Monetario Internacional, drogas, modas y las posturas que permiten que otros sientan su clítoris.

Cabe destacar que estos temas podrían resultar incómodos o vulgares, pero Peluso no se asusta con ningún tópico, al contrario: canta lo que le sale del alma, la cabeza y los intestinos, así lo ha explicado: Yo no me censuro en la vida. Creo que todo lo que uno piensa si lo dice con respeto, con humildad, se puede charlar. Me gusta hablar de las cosas como lo hacemos entre nosotros.

Nathy Peluso nació en Argentina y se mudó a España cuando tenía solo 11 años. Pero nada de eso la desanimó y, una vez en Europa decidió aprender diversas artes. En primer lugar, estudio educación audiovisual. Pero después se decidió por la actuación y estudió teatro en Madrid, además de apuntarse a pedagogía de las artes visuales y la danza.

