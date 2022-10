“Le caí muy gorda” dice Laura Zapata sobre polémica con Lucía Méndez

El reality "Siempre reinas", proyecto que llegó a la plataforma de Netflix dio a conocer polémicos momentos que ocurrieron entre Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel, por lo que la hermana de Thalía acudió a "Venga la Alegría" para hablar sobre el pleito con Méndez.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias compartimos que el disgusto de la cantante con las demás divas fue por una canción que ella no quería cantar, porque no le llegó a su tono y porque no le gustó el tema, lo que causó un pleito entre ellas, así se puede apreciar en los primeros capítulos del reality.

Y es que, la famosa aseguró que ella sí es una diva por la larga trayectoria que tiene a comparación con las demás protagonistas y puso en duda que las demás actrices lo sean, incluso Pepillo Origel le brindó su apoyo a Lucía, lo que ha causado todo un revuelo.

Laura Zapata rompió el silencio por la polémica con Lucía Méndez

Laura comentó en el programa de TV Azteca: "Yo creo que le caí gorda...Yo no acepte la prepotencia de 'es que yo soy aquí la diva y entonces todas son mis esclavas', digo yo no soy ni tu fan ni tu peinadora ni tu maquillista".Expresó la actriz en la entrevista.

Por su parte, Ricardo Casares le preguntó si Lucía pensaba que era la protagonista del reality, a lo que Zapata dijo: "No solamente pensó, ella se autonombra la diva de México, entonces así dice". Comentó la famosa, por lo que dejó en claro que Méndez tiene actitudes de diva.

La actriz comentó que Lucía causó muchos problemas no solo a sus compañeras, sino con la producción. Por otro lado, uno de los conductores comentó que cuando Zapata habló del secuestro, Lucía no prestó atención y solo estaba viendo su celular.

Te puede interesar: Lucía Méndez revela su reunión con un narcotraficante en “Siempre Reinas”

¿Cómo se llama la novela de Lucía Méndez?

La actriz participó en varias telenovelas

La actriz Lucía Méndez tuvo la oportunidad de participar en exitosas producciones como “Muchacha italiana viene a casarse”, “Esperanza del corazón”, “Llena de amor”, “Mi pecado”, “Amor sin maquillaje”, “Señora tentación”, “Mundo opuestos”, entre otros melodramas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram