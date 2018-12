Le borran un foto a Luna Bella por contenido inapropiado y la vuelve a subir (FOTO)

MAESTRA Tengo 27 años y a decir verdad, siempre me han calculado más y no me quejo, al contrario les recuerdo que 10 años de mi vida le dediqué a las desveladas y unos años menos a los vicios... Pero bueno ese no es el punto. Hoy comparando mis fotos de antes a las de hoy, puedo darme cuenta que me gusta más lo que soy ahora. Y está bien...¡Son etapas! Cuando era más chica me gustaba lo vulgar, lo brusco, lo salvaje, lo rudo, algo de masoquismo. Siempre cuando un hombre tenía sexo conmigo no esperaba que él me quitara la ropa, cuando él volteaba ya estaba sin ella en pocas palabras no me daba a desear y quería sexo rápido. Ahora me considero una mujer apasionada, entregada, intensa. Ahora disfruto más una buena copa de vino con mi pareja mientras vemos una película erótica con una historia que deja a la imaginación y no una N0por salvaje que no tiene historia, ni sentido. La seducción es rica. Ahora me gusta que me quiten la ropa lento, si es con la boca mejor, que saboreen lento de pies a cabeza mi cuerpo. Juegos previos, besos dulces, caricias, una conversación antes de...Me gusta que poco a poco vaya prendiendo el fuego de la pasión, sin prisas. Romanticismo puro. Me gusta más quedarme en casa a leer un buen libro o escribir mientras escuchó música en mis audífonos que ir a ponerme ebria y al día siguiente no acordarme que hice. Prefiero callar e ignorar, que discutir. Y aquí es donde me doy cuenta que estoy madurando y sinceramente me está fascinando... Se que siempre he tenido un buen cuerpo pero ahora no sé qué está pasando pero me siento mejor que nunca, me siento como los vinos que entre más pasa el tiempo mas buenos. Mis facciones, mi físico ya no son de una chavita de 15, ni de 20, mucho menos de 23, ahora son de una mujer experimentada. Me encantaba cuando era la alumna pero ahora disfruto y me excita más ser la maestra. #photography @toogallo_hellsheep

