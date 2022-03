Le avientan celulares a Santa Fe Klan durante su concierto y así reacciona

Esto hizo el rapero al ver que le estaban lanzando teléfonos celulares/Foto: El Siglo de Torreón

Santa Fe Klan, el rapero mexicano que se ha convertido en uno de los más populares de este género musical, tuvo un concierto en Estados Unidos donde el público lo sorprendió al aventarle varios teléfonos celulares al escenario, y así fue como reaccionó el intérprete de “Así Soy”.

En redes sociales se compartió un video donde se ve a Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real de rapero, hablando con sus fanáticos durante el show, donde se ve que no se enojó por que le hayan lanzado los dispositivos, sino que por el contrario, se preocupó por saber cómo iba a devolver los celulares a sus respectivos dueños.

"No manchen, ¿cómo le vamos a hacer para regresarles su celular?", dijo el cantante mientras miraba todos los teléfonos que estaban dispersos por el piso. "La neta nosotros no robamos, los celulares los voy a agarrar y los voy a dejar donde los agarré, y cada quien va a venir a buscar su celular. No se vayan a pasar de lanza", añadió Santa Fe Klan en su concierto.

Fans de Santa Fe Klan continúan fuera de control en conciertos

El rapero hizo lo necesario para devolver los celulares que le aventaron/Foto: Tiktok

Cuando el rapero se dio la vuelta en el escenario, una persona le aventó otro dispositivo móvil que le pasó a un costado y casi le pega en el hombro. "Cálmense raza", dijo el cantante de “Con los ojos rojos”, mientras tomaba uno y comenzaba a captar imágenes del show, "Con los que pueda voy a grabar".

Puedes ver el video viral del concierto de Santa Fe Klan dando click aquí.

Aunque el rapero de 22 años de edad se ha convertido en un artista muy querido por el público, en más de una ocasión sus fanáticos se han “descontrolado” durante sus presentaciones musicales, realizando actos violentos que generan polémica en las redes sociales.

¿Cuánto cobra Santa Fe Klan por concierto?

El rapero gana millones con cada uno de sus conciertos/Foto: El Universal

Según el Periódico Correo de México el rapero originario de Guanajuato cobra por minuto de concierto una cifra de 20 mil pesos. Por lo cual, si Santa Fe Klan da un show de dos horas, significa que el artista se embolsa más de dos millones de pesos en cada uno de sus eventos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!