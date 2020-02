Le arrebatan la vida al rapero Pop Smoke durante un asalto/Foto: Instagram

El joven cantante de rap Pop Smoke perdió la vida este 19 de febrero luego de que fuera baleado durante un asalto en su casa de Hollywood Hills en Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo con el medio TMZ, el rapero de tan solo 20 años de edad, murió mientras llegaba al hospital, luchando por su vida después de ser víctima de un asalto en su propio domicilio.

TMZ reveló que Bashar Barakah Jackson, nombre real del cantante, se encontraba en su casa de Los Ángeles alrededor de las 4:30 horas, cuando un par de sujetos enmascarados ingresaron a la vivienda de Pop Smoke y al darse cuenta que él se encontraba en el lugar, los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras recibir varios balazos, el rapero de 20 años no murió y aún con sus últimas fuerzas llamó a las autoridades y ambulancia, donde fue trasladado al hospital Cedars-Sinai Medical Center de West Hollywood, donde finalmente falleció.

Hasta el momento no se ha encontrado rastro de los criminales que le arrebataron la vida al cantante Pop Smoke, por lo cual, las investigaciones del delito continuarán durante estos días.

¿Quién fue Pop Smoke?

Bashar Barakah Jackson mejor conocido por Pop Smoke era un compositor y rapero estadounidense que estaba iniciando aún su carrera en la música. Su primer sencillo fue estrenado en el 2019 llamado “Welcome to the Party”, el cual tuvo una versión en colaboración con la cantante Nicki Minaj y con el rapero Skepta.

A finales del 2019, realizó diversas presentaciones de apertura de conciertos de importantes raperos estadounidenses. Además, realizó otra importante colaboración con el cantante Travis Scott en el tema “Gatti”.

Hace tan solo unos días atrás estrenó su segundo mixtape “Meet The Woo 2”, predecesora de “Meet The Woo”, que es una combinación musical de un rap más moderno, algo con lo que Pop Smoke disfrutaba experimentar. De hecho, según el fallecido cantante, su nombre artístico proviene de Papa (Pop), apodo que le decía su abuela, y Smoke Oh Guap (Smoke) sobrenombre que le decían sus amigos de la niñez.

Las ascendente carrera de Pop Smoke proveniente de Brooklyn ahora se ha visto truncada con su trágico fallecimiento que ha conmocionado a sus fans y al resto de los ciudadanos de Hollywood Hills.

