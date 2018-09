"Le apestaba la boca": Arturo Peniche expone a Thalía(VIDEO)

Arturo Peniche realizó fuertes declaraciones, de la vez que le tocaba hacer escenas de besos con la cantante Thalía.

La cantante Thalía nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues ahora no necesito de hacer sus tradicionales videos en las redes sociales para volverse noticia.

Su excompañero de trabajo Arturo Peniche dio detalles de los besos que le tocaba hacer con ella.

Luego de que Thalía declarara para los medios de comunicación que Arturo Peniche fue su actor favorito para besar, Peniche admitió que se sintió incómodo al escuchar las palabras de la exitosa actriz, ya que a diferencia de ella él no lo disfrutó tanto.

Hay que aclarar que la entrevista se llevó a acabo hace unos meses; sin embargo, comenzó a viralizarse a través de las redes sociales por lo que ha representado Thalía como memes.

Finalmente, el actor compartió que debido a la situación que vivía decidió jugarle una inocente broma para ‘vengarse’ de su compañera:

Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”.