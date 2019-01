Lauren Jauregui se desnuda para la portada de su single “More Than That” (FOTOS)

La ex integrante de la agrupación “Fifth Harmony”, Lauren Jauregui desde su incursión en la música en solitario, no ha parado de sorprender, pues en esta ocasión está a punto de lanzar su nuevo single “More Than That”.

Luego de presentar su primer single en solitario “Expectations”, la cantante Lauren Juaregui presentó hace unos días su segundo single “More Than That” en un programa en vivo de televisión y que está programado para estrenarse oficialmente el viernes 11 de enero de 2019.

No conforme con dar un adelanto de la canción, ahora la cantante ha sorprendido al publicar la imagen oficial de “More Than That”, donde lo más sorprendente ha sido el cuerpo desnudo de Juaregui que parece una total obra de arte totalmente al desnudo.

Cabe mencionar que tras la publicación de esta portada muchos usuarios en Twitter han dado un buen recibimiento a la imagen, que hasta ha sido comparada con la bella obra “The Birth Of Venus" del talentoso artista Sandro Boticelli.