Lauren Conrad y Whitney Port finalmente se RECONCILIAN tras pelea en The Hills

A la gente le gusta bromear sobre lo caótico del 2020 y como, "la naturaleza está sanando" conforme se acerca el fin de año. De alguna manera, parte de esa curación se ha producido en los lugares más inverosímiles, a saber, entre Lauren Conrad y Whitney Port de The Hills.

Las estrellas de reality show convertidas en magnates de los negocios, cuya amistad fue documentada mientras trabajaban juntas en los rincones más oscuros de Teen Vogue en la serie de MTV de 2006, se reunieron para el podcast de Whitney Port, "With Whit" para hablar sobre su tensa relación durante más de una década.

Whitney Port y Lauren Conrad durante "The Hills" de MTV

La "pelea" de Lauren Conrand y Whitney Port

El gran distanciamiento entre las estrellas parecía derivar de la falta de comunicación. Whitney Port dijo que después de que ella dejó el reality show, Lauren Conrad se convirtió en "la mejor amiga" de alguien con quien Port tuvo una pelea masiva, lo que la hizo creer que Conrad se volvería en su contra.

"He sentido esta inseguridad de que tal vez pensaste ciertas cosas sobre mí que tal vez no fueran ciertas, o que no tuve la oportunidad de explicar. Siempre he pensado que tal vez estabas molesto conmigo por lo que pasó con eso", dijo Whitney Port.

Lauren Conrad, ahora madre de dos hijos, autora y dueña de sus propias líneas de moda y belleza, dijo que no tenía idea de que Whitney Port se sentía insegura acerca de su relación y no tenía ninguna mala voluntad hacia ella debido a esta amiga anónima. Más bien, se distanció porque necesitaba tiempo para "recuperarse emocionalmente" de la vida de los reality shows.

"Ojalá hubiéramos tenido esta conversación, porque cuando dijiste esto, pensé, en realidad no tengo idea de lo que estás hablando", respondió Lauren Conrad. "Te tengo tanto amor y es una de esas cosas en las que dejé de filmar y luego necesitaba un descanso limpio por un minuto".

El trauma que les dejo The Hills

Whitney Port, autora, gurú del estilo de vida y madre de un hijo, protagonizó The Hills de 2006 a 2008, y Lauren Conrad se quedó hasta 2009 antes de dejar el programa y mudarse de Los Ángeles. Después de The Hills, Port obtuvo su propio spin-off con sede en la ciudad de Nueva York, The City.

Más tarde regresó a Los Ángeles para The Hills: New Beginnings con algunos otros miembros del elenco original.

Whitney Port también creía que Lauren Conrad, al querer distanciarse del programa, también quería distanciarse de las personas a las que asociaba con su vida anterior (¡nuevamente, la comunicación es clave, damas!). Pero Conrad se aseguró de hacerle saber a Port cuál es su posición.

"No tuvo nada que ver contigo personalmente", dijo Lauren Conrad. "Estoy agradecida y los amo. Y amo a tanta gente con la que trabajamos".

Lauren Conrad, Whitney Port y Audrina Patridge, ex- estrellas de The Hills

Los dos comenzaron a vincularse por sus experiencias compartidas lidiando con los "elementos tóxicos" involucrados en la filmación de un reality show, especialmente cuando comenzaban tan jóvenes. "Es un momento en el que estás descubriendo quién eres, y lo hice de una manera tan extraña", dijo Lauren Conrad.

"Es como, '¿Quién soy yo?' '¿Cómo voy a hacer que las cosas sucedan ahora?' Porque durante mucho tiempo, hubo un equipo completo de personas que hicieron que las cosas sucedan para nosotros. Y luego, de repente, es como, no, en realidad ahora tenemos que ser los creadores de nuestro propio destino", coincidió Whitney Port.

¿Qué te parece la reconciliación de Lauren Conrad y su ex- compañera, Whitney Port?, ¿Eras fan de The Hills? Dinos en los comentarios.