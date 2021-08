Laura de Ita se convierte en la nueva víctima de la COVID-19

La actriz mexicana Laura de Ita dio a conocer en su página oficial de Instagram que había dado positivo a la prueba de COVID-19, lo cual indicaba que estaba contagiada del nuevo virus que ha puesto al mundo entero en una larga cuarentena desde hace más de un año.

De acuerdo al texto, ella había aplicado con gran rigor las medidas sanitarias como evitar reuniones y salidas, además de que contaba con las dos vacunas. Sin embargo, nada de eso pudo evitar que ella se contagiara en la tercera ola, lo cual la dejaba un poco desconcertada.

La actriz informó que pese a los cuidados, ella dio positivo al COVID-19.

"Un día cancelas conciertos presenciales para cuidarte de la tercera ola, evitas reuniones con tu gente querida, evitas esa cenita con las amigas, te guardas para seguir grabando con todo, te vacunas y de pronto otro día tienes COVID", escribió en su perfil de Instagram.

¿Cómo está la actriz?

La noticia también fue compartida en su perfil de Facebook.

Recordemos que Laura estuvo expuesta al virus debido a que visitaba a su padre en el hospital. Como dato curioso, ella menciona que llegó sentir temor al ver que personas cercanas se comenzaron a contagiar: "A algunos se nos abre esa puertita temerosa que había estado bien cerrada".

Asimismo y para no preocupar a sus fans, la actriz se encuentra estable y hasta ahora no ha presentado ningún síntoma grave. Eso sí, dejó en claro que se quedará en casa a descansar y esperar su recuperación. Por último, pidió seguir cuidándose en esta pandemia para no ser parte de los casos del coronavirus en el mundo.

¿Quién es Laura de Ita?

A sus 49 años de edad, la actriz ha forjado una exitosa carrera en el cine y la televisión.

Laura de Ita es una actriz, escritora y productora mexicana de 49 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella ha participado en diversas producciones como ‘Más Sabe El Diablo Por Viejo”, “Como Caído Del Cielo”, “¿Alguién vio a Lola?” y la serie “El Encanto Del Aguila”.

