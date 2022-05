Laura Zapata revela complicaciones de Thalía por la enfermedad de Lyme

Laura Zapata da a conocer las complicaciones de Thalía por la enfermedad de Lyme

Laura Zapata es una famosa actriz habló para algunos medios sobre la situación de su hermana Thalía, quien desde hace casi 13 años fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, después de que fue picada por una garrapata; dicho padecimiento ataca las articulaciones del sistema nervioso y corazón.

Es por eso que recientemente en declaraciones retomadas por el programa Hoy de Televisa, Laura contó que hay en días en que su hermana no puede ni moverse, sin embargo, al ser una persona tan fuerte y disciplinada se esfuerza por salir adelante.

Tal parece que en esta ocasión la bella Thalía fue descubierta sobre su enfermedad por su hermana la actriz Laura Zapata, creando fuerte polémica nuevamente antes los fans de la cantante.

Las revelaciones de Laura Zapata

"A veces se siente mal, a veces me dice 'hermanita no me puedo levantar me estoy arrastrando, pero me obligo' ella se obliga, es bien disciplinada y tiene su gimnasio en su casa, me dice 'me voy a obligar porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas' entonces se obliga y casi casi arrastrándose llega a su gimnasio", platicó la famosa actriz.

Tal parece que preocupada por la salud de su hermana, la polémica Laura Zapata contó que la enfermedad de Lyme no tiene cura y que su mamá, la señora Yolanda Miranda Mange, falleció a causa de este padecimiento:

"Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas; está llevando su enfermedad (Thalía), ella lleva su enfermedad... espero que encuentren la cura", expresó.

Los duros momentos de Thalía

La actriz contó las complicaciones por las que tiene que pasar su hermana.

A pesar de los duros momentos que tiene que vivir su hermana, su familia es su principal motor para salir adelante y darle batalla a su padecimiento, pues comentó que es una persona muy fuerte y decidida.

Cabe destacar que por último Laura Zapata dijo: "Ella deja a sus hijos en la escuela, ella los recoge, está pendiente absolutamente de sus hijos, y bueno cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que a segundo término y además ella se atiende muchísimo, está guapísima".

