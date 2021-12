Laura Zapata posiblemente vivió abuso sexual cuando era una niña

La actriz ha despertado la controversia nuevamente/Foto: Publinews

La actriz Laura Zapata hace unos días presentó su segundo libro de poemas titulado “Pensamiento Ventana”, donde la villana de telenovelas se inspiró en sus propias vivencias para escribir. Por lo que ha generado polémica uno de los textos, donde la famosa habla de una niña que fue abusada sexualmente por una persona cercana a su familia.

“A ti, maldito que abusaste de mí cuando era niña. A ti, con tu mente enferma y sucia, con la maldad que viene de ti y la maldita enfermedad de tu inconsciencia/¿Qué daño te hizo esa niña?”, dice uno de los fragmentos de “Mi niña interior”, uno de los poemas que viene en el libro.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Laura Zapata no ha tenido una buena relación con la mayoría de los miembros de su famosa familia desde hace varios años, y ahora, esta nueva polémica podría generar más escándalo.

Laura Zapata menciona que el abuso fue “incesto”

En un pausa, durante la lectura, Zapata manifestó públicamente que se trató de un incesto, pero aclaró que no fue su padre: “Siempre me desconcertó su persecución, por dañarme de alguna manera. Transgredir los límites del universo, los de Dios, y quizás del incesto porque aunque no fue mi padre, no quiero que nadie que lo lea piense que fue él, mi propio viejo”.

Aunque Laura Zapata, que es media hermana de la cantante Thalía, no habló abiertamente de este presunto abuso sexual, sí declaró: “desafortunadamente vivimos en un mundo donde no se respeta a los niños o niñas, ni hombres ni mujeres, es algo avasallador sobre los infantes, desgraciadamente todo pasa en casa o bien entre familias”.

“Ese episodio en mi vida es algo que tengo dentro y ahora comparto a través de mi libro… Me mueve mucho escribir sobre ese tema y sobre padres que acaban con la vida de sus hijos”, aseveró la actriz de 65 años de edad.

Laura Zapata vivió gran parte de su vida con su abuela

Laura Guadalupe Zapata Miranda, es hija del deportista Guillermo Zapata Pérez de Utrera y de la empresaria Yolanda Miranda Mange. Sin embargo, sus padres se divorciaron, y Yolanda Miranda decidió casarse de nuevo pero ahora con el científico Ernesto Sodi Pallares.

Desafortunadamente el padrastro de Laura la rechazó cuando ella tenía 3 años de edad, por lo cual, Yolanda decidió que su primogénita sería criada por su abuelita, doña Eva Mange. Por este motivo, para Laura Zapata su abuela es la mujer más importante de su vida.

