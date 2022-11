Laura Zapata podría perdonar a Thalía con esta condición

Desde hace unos meses Laura Zapata y Thalía han enfrentado algunos problemas familiares, luego de que la famosa Yolanda Andrade asegurara que Zapata vivía gracias al dinero que Thalía le enviaba a su abuela Eva Mange.

Y aunque antes del deceso de Eva las medias hermanas tenían una relación cordial, la situación cambió a raíz de lo dicho por la conductora de Montse & Joe, pero ahí no ha parado todo pues cuando fue cuestionada sobre el nuevo sencillo de Thalía Laura comentó que:

“No, no lo he escuchado… ¡no me importa!”.

Laura Zapata se encuentra últimamente en el ojo del huracán por sus pleitos tanto con Yolanda Andrade como con Lucía Méndez, por lo que ahora ha hablado sobre qué se necesita para que se reconcilie con su media hermana Thalía.

Laura Zapata podría perdonar a Thalía

Laura Zapata y Thalía estarían distanciadas

Después de que la famosa actriz tuviera unos polémicos comentarios contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y llamara a los mexicanos como “huevon#$”. Yolanda Andrade salió responderle y le pidió que se ponga a trabajar y deje de vivir del dinero de su hermana.

Esto provocó que Zapata le pidiera a Thalía que saliera a desmentir lo dicho por su amiga Yolanda, sin embargo la intérprete de María la del barrio no emitió ninguna declaración lo que enojó bastante a su hermana.

Es por eso que recientemente Zapata fue entrevistada en la conferencia por el evento de los 50 años de la OTI, donde la villana de telenovelas expresó lo siguiente:

“Lo que pasa es que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida que el amor, el cariño quiere cariño, la presencia quiere presencia, entonces fui absolutamente atacada con una irrealidad como es que era una mantenida yo, por una persona, amistad de esta persona y lo único que pedí es que sal y di que lo que dice tu amiga es una mentira. Ella se mantuvo en silencio, entonces, no me importa”.

Por lo que la famosa indicó que podría cambiar de decisión sólo si “obtiene lo que pidió”.

“como las personas cuando tomamos una decisión… cambiamos, probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces… ¡no me importa! ...”.

¿Qué le pasó a la abuelita de Thalía?

Laura Zapata y Eva Mange, su abuela

Eva Mange falleció el pasado 24 de junio de causas naturales a los 104 años de edad y su familia cumplió su último deseo de ser cremada, pues no quería que la enterrasen debido a su miedo a la oscuridad.

En aquella ocasión Laura Zapata expresó: "Se fue llena de amor, se fue en mis brazos, se fue en los brazos de mi hijo Patricio también, muy contenta, muy feliz, muy llena de amor y acompañada como sé que ella lo hubiera querido".

