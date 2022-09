Laura Zapata pide auxilio a Thalía para controlar a Yolanda Andrade

Laura Zapata es una polémica actriz que recientemente responsabilizó a Yolanda Andrade de lo que pueda pasarle y dice que Thalía como hermana menor, lo que puede hacer por ella es defenderla y estar de su lado.

Hay que destacar que Yolanda Andrade está haciendo una campaña con Thalía contra el bullying y Laura Zapata reveló que la conductora la odiaría por haber dicho que su mamá no dejaba que la cantante tuviera una amistad con ella.

Es por eso que recientemente, la actriz Laura Zapata responsabilizó a la famosa conductora Yolanda Andrade de lo que pueda pasarle y pide que Thalía sea mediadora en el pleito.

La polémica de Laura Zapata

La polémica de Laura Zapata y Yolanda Andrade

Si recordamos, hace unos días se hizo viral un video de Laura Zapata donde sus palabras dieron de qué hablar por haber declarado que México es un país de personas flojas, después de eso, Yolanda Andrade se le fue encima y le escribió:

“Los mexicanos no somos huev*nes, la huev*na eres tú. Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”.

Es por eso que se desató una polémica pues más famosos como Alfredo Adame también le respondieron contundente a Laura Zapata enfurecidos por sus palabras.

Tal parece que aunque Laura ya había respondido en el programa “El Chismorreo” que para ella, Yolanda Andrade era un cero a la izquierda y comentara la posible razón de su enojo con ella diciendo: “Es una persona con la que no me quiero meter, es un cero a la izquierda en mi vida y yo creo que me odia porque una vez dije que mi mamá le prohibía esa amistad a Thalía”, Zapata volvió a hablar del tema.

Resulta que ahora en un encuentro con los medios de comunicación, Laura responsabilizó a Yolanda de lo que pueda pasarle: “ante las cámaras y micrófonos hago responsable de lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades porque sabe dónde vivo o a cualquiera de la gente cercana a mí, la hago responsable a esta persona que pues ya vimos que es de armas tomar”.

Laura Zapata pidió auxilio a Thalía

Por si fuera poco, Laura Zapata pidió a Thalía que le ponga un alto a su amiga: “yo le digo a Thalía, ‘oye, tendrías tú que protegerme a mí por favor te lo suplico’, que ni soy mantenida que ni me han mantenido, o sea, ¿qué pasó? Yo te abrí la puerta de este medio pero antes de que tú empezaras a trabajar en esto, yo ya trabajaba y yo ya vivía de esto”.

La villana de las telenovelas también añadió: “tendría que poner un alto a este vituperio a mi persona porque si ella ha hecho una carrera muy linda, su esposo muy rico pero yo soy una señora de la actuación, soy una señora llena de premios en este país entonces merezco respeto y como hermana menor entonces ella tendría que hacerme como se lo estoy pidiendo, un video donde diga:

“Ni mantengo a la señora, ni es una mantenida, ella tendría que hacer eso. Yo como hermana mayor digo que tendría que ser categórico su mensaje”.

Por ultimo, la actriz Laura Zapata fue cuestionada por la prensa sobre si se molestaría con Thalía en el caso de que no haga caso a su petición y respondió: “voy a ver”.

