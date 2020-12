Laura Zapata lanza fuerte mensaje a su familia ¡Los llama tóxicos!

Laura Zapata es, sin duda alguna, una de las pocas actrices que no temen dar su opinión al respecto de un tema, razón por la cual ha estado envuelta en un sinfín de polémicas y el día de hoy no fue la excepción, esto al dar una declaración relacionada con su familia, a quien tachó de tóxica.

A pesar de que la Navidad es una época para que los seres queridos arreglen sus diferencias y convivan en un ambiente lleno de amor y armonía, Laura Zapata ha dejado muy en claro que este no es su caso, pues ella no tiene planes de reconciliarse con sus hermanas Thalía, Ernestina, Federica y Gabriela Sodi.

Laura Zapata no desea hacer las paces con su familia.

Laura Zapata manda fuerte mensaje en TikTok

La actriz decidió utilizar su cuenta de TikTok para compartir un consejo para todos sus fieles fanáticos, quienes consideraron que éste se trataba más bien de una fuerte indirecta para su familia, con quien ha tenido varias diferencias, mismas que han hecho imposible que exista una relación cordial y amena.

“Qué errado ese concepto de ‘Si son familia, deben relacionarse’ ¡No! Si son personas tóxicas, entrometidas, que lo único que hacen es criticar, no los quiero en mi vida y no me importa si somos familia”, fue el duro mensaje que lanzó Laura Zapata en TikTok.

Las palabras de la actriz en dicha red social fueron muy aplaudidas por todos sus fieles fanáticos, quienes aseguraron que si la familia de uno causa inestabilidad emocional es correcto cortar todo tipo de relación, situación similar que ocurrió entre ella y la dinastía Sodi.

A Laura Zapata solo le importa velar por la salud de su abuela Eva Mange.

De hecho, en una reciente entrevista fue posible escuchar a Laura Zapata que no tiene intención alguna de reconciliarse con Ernestina Sodi y que si aún tiene algún trato con la familia es para ver situaciones relacionadas con su abuela, la señora Eva Mange, del resto, ella desea mantenerse alejada de su familia y así no afectar su salud mental.

