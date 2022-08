Laura Zapata la pasa fatal contagiada de covid-19

Laura Zapata se encuentra aislada en una habitación cerca de una playa del país, mientras se recupera de covid-19, y está segura que se contagió durante su fiesta de su cumpleaños.

Fue el domingo 31 de julio cuando la actriz y cantante fue a un restaurante en la Ciudad de México a festejar un año más de vida rodeada de su familia y amigos. Aunque no fueron demasiadas personas, la villana de telenovelas dijo que estuvo expuesta porque nadie usó cubrebocas.

“En un restaurante estás sin cubrebocas, me imagino que fue ahí donde me contagié,estuve no con muchas, pero sí algunas personas, pero afortunadamente ninguna está contagiada”, dijo.

Los primeros síntomas le aparecieron la noche del martes, pero fue el miércoles cuando se sintió fatal. Dijo que ha sido una verdadera pesadilla, pero aseguró que ya se siente mejor y no se puede acercar a nadie.

“Ayer tenía escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, cansancio, tos, congestión. Sí me preocupé, pero gracias a Dios tengo las tres vacunas porque esto te hace no estar tan enferma”, comentó.

Sígue nuestra cuenta de Instagram