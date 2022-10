Laura Zapata hace impactante confesión sobre la vida de Lucía Méndez

La reconocida villana de telenovelas Laura Zapata, ha protagonizado varias polémicas con personas conocidas en el medio del espectáculo, como es el caso del periodista Gustavo Adolfo Infante con quien todavía no se lleva, luego de las impactantes declaraciones que este último hizo sobre la abuela de la actriz.

Asimismo en La Verdad Noticias te compartimos desde hace unos días, que la artista externó su apoyo a la también actriz y conductora Verónica Castro, ya que se encuentra pasando por un terrible momento, tras las fuertes acusaciones que ha recibido por el supuesto acoso a menores.

No obstante, la intérprete Laura Zapata ha dado mucho de qué hablar después de hacer pública su colaboración en un reality perteneciente a la plataforma de streaming Netflix, en la que comparte pantalla con personalidades del mundo de la actuación y el canto.

La confesión de Laura Zapata sobre Lucía Méndez

Laura Zapata y Lucía Méndez

Luego del estreno del reality show “Siempre Reinas” mucho se ha especulado, pues la participación tanto de la actriz Laura Zapata como de Lucía Méndez, causó revuelo entre los fieles seguidores de dicho programa, ya que ambas artistas protagonizaron momentos de tensión en donde compararon sus trayectorias.

Cabe mencionar que todo se debió a una discusión que tuvieron porque Lucía, se negó a grabar una canción con el resto de sus compañeras porque no le gustó el género y no iba de acuerdo a su rango vocal, por lo que Laura se enojó y en una entrevista que le realizaron diferentes medios expresó que Lucía Méndez, no tiene trabajo desde el siglo pasado por lo que debe de evitar realizar esos desplantes.

¿Qué le pasó a Lucía Méndez?

Lucía Méndez antes y después

Sin duda alguna Lucía Méndez ha estado en el ojo público, debido a que supuestamente su apariencia física ha cambiado bastante, por lo que algunos afirman que se realizó varias cirugías estéticas para seguir viéndose joven.

Sin embargo en el reality antes mencionado, vimos a la cantante acudir con su especialista para aplicarse botox como parte de un tratamiento que inició hace algún tiempo.

