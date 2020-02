Laura Zapata declara que Niurka y Yolanda Andrade se quieren “colgar de su fama”

Laura Zapata se mostró muy enojada por las presuntas declaraciones en su contra que han dado la vedette Niurka Marcos y la conductora Yolanda Andrade. Durante una conferencia de prensa en Monterrey, la actriz Laura Zapata no se quedó callada y despotricó en contra de las estrellas de la televisión por las declaraciones que han hecho.

Niurka Marcos y Zapata desde hace tiempo han sostenido una fuerte rivalidad por los comentarios que se han hecho una a la otra. Pero a esta pelea se ha sumado la conductora de “Montse y Joe”, Yolanda Andrade; por lo cual, Laura afirma que las dos solo desean colgarse de su fama.

De acuerdo con Laura Zapata, Yolanda y Niurka sólo hablan de ella porque necesitan colgarse de su fama para poder ser conocidas.

“Ay no, guácala, no, no, no… es como, o sea, no puedes decirle a un perro no ladres perro, no, no… enojarte con el perro porque ladra no mi amor… yo soy una persona que siempre estoy en el ojo del huracán, pero por gentes que se quieren colgar de mi… entonces me vale, porque yo estoy activa, siempre estoy trabajando”, declaró Laura Zapata en su conferencia.