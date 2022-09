Laura Zapata bloqueó a Thalía tras polémica con Yolanda Andrade

La actriz Laura Zapata volvió a dar de qué hablar en una entrevista al ser cuestionada sobre la separación que tiene con su media hermana Thalía, pues recordamos que la villana de las telenovelas y la cantante no han tenido una relación cercana desde hace algún tiempo.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer la polémica que protagonizó la actriz mexicana por sus comentarios, lo que enojó a Yolanda Andrade, quien le envió contundentes mensajes en redes sociales asegurando que ya se le gastó el dinero que le daba la intérprete de "Arrasando".

Tras los dimes y diretes entre la actriz y la conductora de televisión, Laura fue abordada por los medios e indicaron que el pleito verbal entre ellas tuvo consecuencias, pues la actriz mexicana confesó que bloqueó a su hermana de su celular.

Laura Zapata evidenció la separación con su hermana Thalía

Uno de los reporteros le preguntó si la cantante se ha comunicado con Laura, pero ella dejó en claro que no lo ha hecho y dijo: "Y ahora si me habla quién sabe si me encuentre porque ya la bloquee". Comentó.

Por otro lado, le preguntaron sobre las declaraciones de Yolanda, pero Zapata prefirió no hablar de ella y expresó: "Los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona..A mí nadie me va a utilizar para su plan". Dijo ante los medios.

Flor Rubio mencionó que no está de acuerdo con lo que se dice de que Laura le pedía dinero a su hermana, asegura que ella no tenía necesidad de hacerlo porque ha trabajado en varios proyectos. Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que Laura se hizo responsable del cuidado de su abuelita.

¿Qué vínculo hay entre Laura Zapata y Thalía?

Laura y Thalía son medias hermanas

La actriz Laura Zapata y Thalía son medias hermanas, aunque se especuló hace algún tiempo que la villana de telenovelas era la supuesta mamá de la cantante, pero Laura desmintió aquellos rumores.

