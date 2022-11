Laura Zapata asegura que veía a Lucía Méndez como una verdadera amiga

¿Qué ocurrió entre Laura Zapata y Lucía Méndez? Todo comenzó por un desplante que la cantante le hizo a la hermana de Thalía en el reality show "Siempre reinas", además, que todo el tiempo mantiene una postura de Diva.

Laura Zapata iba entrando a una junta en la que estaba Lucía Méndez y en cuánto vio que Zapata le puso mala cara. Además, comenzó a exigir que toda la iluminación fuera para ella y así destacar.

Esta situación enojó mucho a Luara Zapata, pues ella tenía a Méndez como una verdadera amiga, no solo como colegas del mundo del espectáculo. Además, revela que hasta la ha recibido en su cosa.

Así recibió Laura Zapata a Lucía Méndez en su casa

Laura Zapata no entiende el odio que tiene Lucía Méndez hacía ella, pues contó que en una ocasión la recibió en su casa de Puerto Escondido.

“Yo pensé que también era amiga de Lucía porque, de hecho, en una ocasión, yo la invité a mi casa de Puerto Escondido. Estuvo en mi casa, la recibí con langostas, buen vino, se quedó a dormir en mi casa y después la invité a la fiesta de mi abuelita” comentó la actriz.

Además, confiesa que el problema que tiene Méndez con ella es porque no soporta que alguien no se sobaje ante ella. De igual forma, no soportó que Zapata se llevará mejor con las otras dos participantes de "Siempre reinas".

“La que tuvo problemas conmigo, con mi personalidad, con información, con mi estructura, con mi concepto de vida fue ella porque, desde el tercer capítulo dijo que ya no quería hacer nada conmigo. Como yo le llevé muy bien con Sylvia y Lorena, nos llevamos de maravilla, ella se sentía muy agredida” dijo la actriz.

A consecuencia de esto, te mostramos en La Verdad Noticias que hay un nuevo rumor de que Lorena Herrera, Sylvia Pasquel y Zapata están en contra de Méndez.

¿Cuántos hijos tuvo Laura Zapata?

Laura Zapata y sus hijos de pequeños.

La famosa actriz Laura Zapata tuvo dos hijos llamados: Claudio Sodi y Patricio Sodi. Ellos nacieron de su matrimonio con su esposo Juan Eduardo Sodi, quien es primo de sus medias hermanas.

