La actriz Laura Zapata se convirtió en la mujer más odiada de México por unos instantes luego de que arremetiera contra el atractivo de Harry Styles, ex integrante de One Direction que es catalogado como uno de los galanes del momento, por ello, sus fans salieron en su defensa y cancelaron a la hermanastra de Thalía.

Además de ser una de las villanas más odiadas de la telenovelas, el rencor de los televidentes traspasó la pantalla cuando desde sus redes sociales negó la guapura del cantante y tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

Pese a tener una trayectoria actoral envidiable, ha estado involucrada en diversos escándalos; previamente dimos a conocer que Laura reveló que su hermana es acusada de fraude y la denuncia se hizo ante la Unesco, algo muy grave.

Los fans del cantante arremetieron contra Zapata

Fue desde su cuenta de Twitter que la actriz mexicana retuiteó una imagen del cantante en donde se le ve con un vestido azul, mono, una canasta e incluso maquillado, y en la publicación original, se preguntaba a las mujeres si se sentían atraídas por él.

Con esa corta frase, consiguió que millones de personas la atacaran y la cancelaran en todo internet, burlándose de ella y de los escándalos que han invadido su carrera, pues no quedaron conformes con las críticas a Styles.

Posteriormente Laura salió a defenderse y a lamentarse por el odio que ha recibido por expresar sus preferencias.

“Lo que me impacta es que ésta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mi no me gusta un hombre vestido de mujer”.