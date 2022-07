Laura Zapata acusa a Thalía; no cooperó con los gastos funerarios de su abuela

Laura Zapata fue abordada por los medios de comunicación y dio contundentes declaraciones a casi un mes de la muerte de su abuelita, aseguró que Thalía se ha deslindado con respecto a cooperar económicamente con los gastos funerarios que surgieron tras el fallecimiento de Eva Mange.

La villana de las telenovelas puso en evidencia a la intérprete de "Arrasando", y dio a conocer que hasta el momento la cantante no ha contribuido en los gastos. Recordamos que la famosa se despidió de su abuelita a través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

En La Verdad Noticias te informamos que fue el pasado 24 de junio que murió doña Eva Mange a los 104 años. El sensible fallecimiento de la abuelita de la actriz conmocionó a sus fans, incluso diversos famosos de la farándula le enviaron muestras de cariño a Zapata.

Laura Zapata exhibió a Thalía

Durante la entrevista la famosa comentó: "No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral, ni cuánto gasté en el hospital...Ya cuando tenga tiempo yo le diré: 'Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?'. Comentó la actriz.

"Yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar". Dijo la famosa.

Por otro lado, le cuestionaron sobre los otros hermanos que no llegaron al funeral y mencionó que cerraron con broche de oro que no les importaba su abuela. Por su parte, Flor Rubio expresó: "Es decir, no se han puesto de acuerdo con los gastos, no significa que Thalía se haya negado a pagarlos".

¿Qué relación tienen Laura Zapata y Thalía?

Thalía y la cantante están distanciadas

La relación entre la actriz Laura Zapata y la cantante Thalía quedó fracturada tras la muerte de Yolanda Miranda, quien fue la madre de las actrices. Recordamos que la mamá de la cantante falleció en el 2011, lo que fue un duro golpe para la esposa de Mottola.

