Laura Prepon de "Orange Is the New Black" anuncia la llegada de su bebé

La actriz Laura Prepon de la serie "Orange Is the New Black", reveló a sus fans la llegada de su bebé; la famosa presumió a sus seguidores de Instagram que ya tiene entre sus brazos a su segundo hijo.

La actriz de la serie "Orange Is the New Black" estuvo muy emocionada de compartir emotivas fotografías de su segundo embarazo, incluso unos días antes del nacimiento de su bebé, Laura Prepon reveló a sus fans de Instagram que pediría su licencia de maternidad por la llegada de su segundo hijo.

La famosa actriz desbordó ternura en Instagram al compartir una adorable foto de madre e hijo; el segundo bebé de Laura Prepon llevaba puesto un tierno gorrito y una manta de rayas, aunque en la publicación que hizo la famosa, no quiso revelar el nombre.

Laura Prepon presume a su bebé

Recordamos que Laura Prepon y Ben Foster se casaron en el año de 2018, aunque en el 2017 ya tenían una hija llamada Ella. Ahora que la familia ha crecido con la llegada de su segundo hijo, los famosos están muy emocionados por tener a su bebé.

"Dando la bienvenida a casa a nuestro...

...nuevo paquete de amor. Abrumada de gratitud". Comentó la actriz Laura Prepon en la tierna publicación que compartió en Instagram, pues la famosa se olvidó del glamour y lució su rostro sin maquillaje para compartir a sus fans la llegada de su bebé.

La actriz Laura Prepon además de haber participado en la serie "Orange Is the New Black", durante el año de 1998 logró popularidad por participar en el programa "That '70s Show".

Foto: Bekia.

