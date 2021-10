Laura Pausini no se casó, en solidaridad a la comunidad LGBT

Laura Pausini es probablemente la cantante italiana más famosa a nivel mundial, sobre todo por su incursión en la música en español, ya que todas sus canciones las traduce a nuestro idioma para llegar a más público.

Sin embargo, no solo se ha ganado el corazón del público por su talento, sino también por su labor humanitaria y por su solidaridad con numerosas causas.

La cantante que, incluso ha recibido una nominación al Oscar por su tema “Ió Sè” , reveló que no se quería casar en solidaridad con la comunidad LGBT, ya que en su país no era permitido el matrimonio igualitario.

Fue en un programa hace 5 años con Rene Franco en Unicable, que la cantante italiana contó que no quería casarse debido a que sus amigas lesbianas no podían hacerlo, y lamentó que, en ese momento, ese derecho sea mal visto por los gobiernos.

“Si mi mejor amiga quiere casarse y no puede porque es lesbiana, entonces yo no me voy a casar”, dijo en ese entonces.