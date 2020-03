Laura León confiesa que no usa ropa interior ¡Atrevida!

Laura León también conocida como “La Tesorito”, dejó sin palabras y totalmente impactados a sus seguidores después de realizar una de sus más polémicas declaraciones en el programa “Venga La Alegría”, donde confesó no utilizar ropa interior. Una gran revelación que ha causado un gran escándalo en el medio de los espectáculos.

Recordemos que Laura León ha alcanzado la fama gracias a su participación en diferentes programas televisivos y telenovelas, entre las que se encuentran “El amor nunca muere”, “Muchachitas”, “Dos mujeres, un camino” y “El premio mayor”, entre otras.

Cabe aclarar que “La Tesorito” como es conocida internacionalmente también se ha destacado en la industria musical, donde ha realizado varios sencillos musicales de gran popularidad como “Somos de barrio”, “Mujeres engañadas” y “Mi tesoro eres tú”.

Laura León confiesa que no usa ropa interior

Recientemente la actriz y cantante Laura León protagonizó una de las noticias más escandalosas al revelar mediante una entrevista para el programa Ventaneando, que nunca ha utilizado ropa interior. Sin embargo también afirmó ser muy cuidadosa al respecto.

Estas polémicas declaraciones por parte de la actriz de 67 años se han convertido en tendencia en redes sociales. Un video en el que “La Tesorito” reveló ante las cámaras de Tv Azteca que nunca ha sido partidaria de la ropa interior pero sabe cómo tapar “aquellito”.

“Nunca he usado ropa interior, pero siempre he andado bien tapadita”

Asimismo Laura León no pudo evitar recordar que en algunas ocasiones sufrió accidentes debido a esta singular costumbre, sin embargo nada que llamara tanto la atención como para hacerla cambiar de parecer.

Explicó que uno de sus motivos de no usar ropa interior es que ésta la hace sentir “sofocada” y con tal de sentirse cómoda prefiere no utilizarla. Y con estas polémicas declaraciones por parte de La Tesorito estamos seguros que no podrás volver a mirarla sin pensar en este curioso dato, que nos ha dejado sin palabras.

Te puede interesar Pepe Águilar confiesa que no le gusta usar ropa interior ¡Fuchi!

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana