Laura León confesó haber fumado marihuana para ser feliz

Sin duda alguna, La Casa de las Flores no solo generó una audiencia muy amplia sino también impuso nuevas tendencias; ya que no solo fue Paulina de La Mora Challenge, de igual manera Verónica Castro desató el revuelo entre señoras o personas adultas que fuman marihuana libremente para relajarse o simplemente por gusto.

Laura León, conocida como La Tesorito confesó haber fumado marihuana para ser feliz, pues así fue como confesó los efectos que le provocan al consumirla, pues los llama 'risueños cigarrillos'.

“¿De los risueños ‘cigarros de marihuana’? ¡Claro que sí!, La marihuana me pone muy contenta; me muero de risa. Pero sí voy para allá (señalando un lado), me voy para allá (el lado contrario). No sé pa’dónde voy”, relató León.