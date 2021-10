Laura León compró en tienda en rebajas, causa controversia pero esto responde

Laura León compró en tienda en rebajas, pero una usuaria la decidió grabar y subirlo en las redes sociales, esto causó una gran controversia, al grado que en su llegada a México la cantante fue cuestionada por este asunto.

En las imágenes se puede ver a la “Tesorito” como también se le conoce a la cantante, comprando diversas prendas en una tienda de rebajas en Estados Unidos.

Y es que no hace mucho que llamó la atención cuando corrió la información sobre Laura León abriría un negocio para la “diversión” de adultos, cuando ahora el tema es su compra en rebajas.

Laura León compró en tienda en rebajas

Polémica porque Laura León compró en tienda en rebajas.

Tras la noticia que Laura León compró en tienda en rebajas, algunos simplemente comentaron que no tiene nada de interesante, pero otros más inclusive se indignaron, es por ello que la artista respondió.

Resulta ser que el momento en que la artista fue captada comprando en rebajas ocurrió en Estados Unidos y a su regreso a la Ciudad de México, la cantante confesó su felicidad por adquirir ropa a buen precio.

“Íbamos al aeropuerto y me dice el chofer que había varias tiendas, estaban esas y ¡vi unos ofertones bárbaros!... ¡tesoros!... ¡De todo!, ¡de todo me compré!, ¡todo lo que me gustó me lo compré!”

Sí, a la Tesoro no es que le falte dinero, porque de hecho Laura León lanzó “En Materia de Amor”, canción inspirada en un éxito de Madonna.

La Tesorito responde a críticas

Si no es Andres García, Laura León es criticada porque compró en tienda en rebajas.

Sobre las críticas que recibió por comprar en rebajas a pesar de ser una personalidad del medio artístico, Laura contestó: “No, no supe nada de eso ni me interesa, yo hago lo que yo quiero, soy libre tesoritos. No (me da pena), ¿por qué?, al contrario, ¡claro que no!, pero problema si estuviera robando”.

Laura León compró en tienda en rebajas pero no solo fue cuestionada sobre ello, sino también por su relación con Andrés García después de que su colega se deshiciera en halagos y exaltara su belleza cuando trabajaron juntos. “¡Ah, qué lindo Andresito!, gran compañero de trabajo, un hombre guapísimo, profesional, de verdad lindo” y aseguró: “No, no solté el tesorito”.

