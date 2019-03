Laura García está muy feliz por llegar por primera vez a la Filey 2019

Con esta obra Laura García Arroyo, una de las estrellas de Editorial Planeta en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019 nos invita a descubrir palabras nuevas e inventa historias para que las descubramos con ella, nos explica cómo llegaron a ampliar su mundo y como pueden ampliar el nuestro.

Las palabras son lo que comunican y la historia que cuentan, pues tienen una en el diccionario y como parte del idioma, y otra como parte de la vida de quien las usa. Y quizá ésta sea la más interesante: ¿cómo empezamos a usar una palabra? ¿Por qué elegimos ésa y no otra para nuestro vocabulario? Las respuestas nunca son sencillas.

¿Cuál fue el punto de partida para esta obra?

Un poco la idea de este libro surgió cuando me enteré de una estadística donde se comprobaba que solamente usamos unas 300 palabras en nuestro día a día lo que me espantó muchísimo y a la hora de pensar en cómo frenar esta estadística, en cómo emplear el vocabulario, y quise demostrar que las palabras no solamente están en los libros, que están en todas partes en todos los contextos, en cualquier situación de nuestro día a día.

¿Las palabras definen la personalidad de las personas?

Creo que las palabras son cartas de presentación, dicen mucho de quienes somos, de lo que tenemos dentro, de cómo sentimos, en qué persona nos queremos convertir, entonces también es una invitación a un poco observar las palabras que componen nuestro vocabulario, al que le prestamos poca atención.

¿Qué debemos hacer para sumar más a nuestro léxico?

Incrementar nuestro deseo de conocer más palabras y convertirlas de uso común, pensar ¿por qué usar definiciones en vez de palabras?

¿Será tu primera vez en la Filey?

Y Fíjate que es curioso que yo no he ido nunca a la Filey, y una cosa que me tiene muy emocionada este año es que va ser mi primera vez en la feria de la que todo mundo me ha hablado maravillas, a Mérida sí he ido varias veces pero ya tiene un rato que no voy así que estoy deseando ir y pues voy a tener bastantes actividades entre jueves y viernes y espero poder volver el año que viene con más títulos.

